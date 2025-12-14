Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Contribuyentes comenzaron a detectar advertencias en las boletas del Impuesto Inmobiliario 2025 que anticipan aumentos significativos para 2026. La suba estará vinculada a la ley de avalúos, la rezonificación y el cobro de contribuciones por mejoras en rutas clave.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) sumó un nuevo frente de conflicto con los contribuyentes: en las boletas del Impuesto Inmobiliario correspondientes a la sexta cuota de 2025 ya aparece una leyenda que anticipa fuertes aumentos para 2026. El ajuste estará relacionado con la adecuación de avalúos al valor de mercado y con el cobro de contribuciones por mejoras en determinadas zonas de la provincia.

¿Qué advierte la leyenda que aparece en las boletas del Inmobiliario?

En algunos casos, las boletas incluyen una advertencia que señala que la parcela estará alcanzada en 2026 por la adecuación zonal prevista en la Ley de Avalúos 9679/25, en el marco del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Esto implica que el impuesto se calculará en función de un valor fiscal más cercano al precio real de mercado.

¿De cuánto podrían ser los aumentos del impuesto inmobiliario?

Si bien los montos finales se conocerán recién con la emisión de las boletas 2026, desde el Ministerio de Hacienda admitieron que en algunos casos los incrementos podrían llegar hasta el 300%. El ministro Víctor Fayad aclaró que no habrá un aumento lineal, sino que se buscará que cada propiedad tribute de manera proporcional a su valor de mercado.

¿Qué zonas de Mendoza serán las más afectadas?

El mayor impacto se espera en el Inmobiliario Rural, especialmente en áreas cuya valuación fiscal quedó históricamente muy por debajo del valor real. Un ejemplo citado por el Gobierno es Gualtallary, una de las zonas vitivinícolas premium de Mendoza, que hoy tributa menos que regiones con menor valor de mercado como Nueva California.

Hace 30 años una hectárea en Gualtallary valía un 40% más barata que una en Nueva California. Hoy vale el triple.

¿Qué es la contribución por mejoras y a quiénes alcanza?

Además de la rezonificación, algunos contribuyentes deberán afrontar una contribución por mejoras debido a obras viales realizadas por el Estado. Esto alcanzará, entre otros, a propietarios con inmuebles ubicados sobre:

Ruta 82 , desde La Tijera hasta Chacras de Coria y calle Bernardino Ortiz.

, desde La Tijera hasta Chacras de Coria y calle Bernardino Ortiz. Ruta 99, conocida como circuito Papagayos, que conecta el Parque General San Martín con El Challao.

En estos casos, el impuesto incluirá un adicional proporcional por el beneficio directo de las obras.

¿Qué pasa con los reclamos por errores en las valuaciones?

ATM continúa acumulando reclamos por errores en las tasaciones realizadas a partir de relevamientos aéreos con drones. Se estima que hay alrededor de 5.000 reclamos, muchos de los cuales aún no han sido respondidos, lo que suma incertidumbre de cara a los ajustes previstos para el año próximo.