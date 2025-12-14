Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Contribuyentes en alerta

Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Contribuyentes comenzaron a detectar advertencias en las boletas del Impuesto Inmobiliario 2025 que anticipan aumentos significativos para 2026. La suba estará vinculada a la ley de avalúos, la rezonificación y el cobro de contribuciones por mejoras en rutas clave.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) sumó un nuevo frente de conflicto con los contribuyentes: en las boletas del Impuesto Inmobiliario correspondientes a la sexta cuota de 2025 ya aparece una leyenda que anticipa fuertes aumentos para 2026. El ajuste estará relacionado con la adecuación de avalúos al valor de mercado y con el cobro de contribuciones por mejoras en determinadas zonas de la provincia.

¿Qué advierte la leyenda que aparece en las boletas del Inmobiliario?

En algunos casos, las boletas incluyen una advertencia que señala que la parcela estará alcanzada en 2026 por la adecuación zonal prevista en la Ley de Avalúos 9679/25, en el marco del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Esto implica que el impuesto se calculará en función de un valor fiscal más cercano al precio real de mercado.

¿De cuánto podrían ser los aumentos del impuesto inmobiliario?

Si bien los montos finales se conocerán recién con la emisión de las boletas 2026, desde el Ministerio de Hacienda admitieron que en algunos casos los incrementos podrían llegar hasta el 300%. El ministro Víctor Fayad aclaró que no habrá un aumento lineal, sino que se buscará que cada propiedad tribute de manera proporcional a su valor de mercado.

¿Qué zonas de Mendoza serán las más afectadas?

El mayor impacto se espera en el Inmobiliario Rural, especialmente en áreas cuya valuación fiscal quedó históricamente muy por debajo del valor real. Un ejemplo citado por el Gobierno es Gualtallary, una de las zonas vitivinícolas premium de Mendoza, que hoy tributa menos que regiones con menor valor de mercado como Nueva California.

Hace 30 años una hectárea en Gualtallary valía un 40% más barata que una en Nueva California. Hoy vale el triple.
Hace 30 años una hectárea en Gualtallary valía un 40% más barata que una en Nueva California. Hoy vale el triple.

¿Qué es la contribución por mejoras y a quiénes alcanza?

Además de la rezonificación, algunos contribuyentes deberán afrontar una contribución por mejoras debido a obras viales realizadas por el Estado. Esto alcanzará, entre otros, a propietarios con inmuebles ubicados sobre:

  • Ruta 82, desde La Tijera hasta Chacras de Coria y calle Bernardino Ortiz.
  • Ruta 99, conocida como circuito Papagayos, que conecta el Parque General San Martín con El Challao.

En estos casos, el impuesto incluirá un adicional proporcional por el beneficio directo de las obras.

¿Qué pasa con los reclamos por errores en las valuaciones?

ATM continúa acumulando reclamos por errores en las tasaciones realizadas a partir de relevamientos aéreos con drones. Se estima que hay alrededor de 5.000 reclamos, muchos de los cuales aún no han sido respondidos, lo que suma incertidumbre de cara a los ajustes previstos para el año próximo.

También puedes leer

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

Rentabilidad en baja

Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

Te puede interesar

Contribuyentes en alerta

Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

Rentabilidad en baja

Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

Las Heras

Se incendió una casa: dos personas heridas, entre ellas una mujer embarazada

Estudio del Conicet

El arbolado urbano de Mendoza reduce hasta 17 decibelios el ruido del tránsito

Con cáscaras de frutas

Mallas biodegradables para reemplazar las plásticas en el agro mendocino

Mercado laboral

Alarma salarial: el 72% de los trabajadores gana menos que la canasta básica

Actividad comercial

Ventas navideñas 2025 en Mendoza: los juguetes lideran la demanda

Junto a ONU y EEUU

Mendoza impulsa una estrategia regional contra el narcotráfico en cárceles

Prisión efectiva

Condenaron a Carolina Loncarich por impedir el vínculo de su hijo con el padre

Ciudad de Mendoza

Denuncian represión en la protesta contra San Jorge y convocan a un ruidazo

Protesta el 18 de diciembre

La CGT rompe la tregua con el Gobierno y anuncia una masiva movilización

Maipú

Grave denuncia por abuso sexual: una niña de cinco permanece internada

Estado del tiempo

Fin de semana en Mendoza: Zonda, tormentas y descenso de temperatura

Boxeo

Todo listo para la acción en el Cuna de Campeones V

Boxeo

Junín se prepara para vivir una prometedora cartelera internacional