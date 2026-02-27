Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Cónclave Nacional

Cumbre de la UCR en Santa Fe: Cornejo y Suarez buscan posicionar al radicalismo frente a Milei

El encuentro encabezado por Maximiliano Pullaro reúne a más de 300 intendentes y gobernadores radicales en medio de la fuerte interna sobre el vínculo con la Casa Rosada. El rol de Alfredo Cornejo y Ulpiano Suarez aparece como clave para moderar el rumbo partidario.

La Unión Cívica Radical, UCR, atraviesa horas de tensión interna ante la discusión estratégica sobre su relación con el presidente Javier Milei, situación que buscarán moderar tanto el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Mientras un sector del partido respalda el rumbo económico y el equilibrio fiscal impulsado por la Casa Rosada, otro reclama una postura más crítica frente a las reformas estructurales.

En ese contexto, este viernes se realiza en Santa Fe un cónclave nacional encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El encuentro reúne a cientos de dirigentes radicales de todo el país, entre ellos más de 300 intendentes y varios mandatarios provinciales.

¿Qué se juega la UCR en la reunión de Santa Fe?

La cumbre radical tiene como eje definir el posicionamiento institucional del partido frente al Gobierno nacional. La discusión no es menor: se trata de establecer si la UCR actuará como una oposición dura o como un aliado crítico con agenda propia.

El debate se produce en un escenario político donde buena parte del electorado de centroderecha respalda la gestión libertaria, lo que obliga al radicalismo a medir sus movimientos para no quedar desalineado de esa base social.

El documento final que surja del encuentro será clave para marcar el rumbo partidario en los próximos meses, especialmente en el Congreso.

¿Cuál es el rol de Alfredo Cornejo?

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llega a Santa Fe con un papel central: actuar como puente entre el radicalismo y la administración nacional.

Cornejo no asiste solo como mandatario provincial, sino como referente del sector interno que prioriza la gobernabilidad, el equilibrio fiscal y la negociación institucional por sobre una narrativa de confrontación.

Su injerencia puede resultar determinante para moderar cualquier declaración que adopte un tono excesivamente crítico hacia la Casa Rosada. En la práctica, su intervención apunta a evitar que la UCR sea identificada con una estrategia de desgaste al Gobierno.

Desde este sector sostienen que el partido debe transformarse en un socio legislativo confiable para reformas estructurales, aunque preservando identidad y autonomía.

¿Qué postura encarna Martín Lousteau?

En la vereda opuesta aparece el espacio que lidera Martín Lousteau, más proclive a marcar diferencias con el oficialismo libertario.

Este sector impulsa una posición más crítica frente a determinadas políticas nacionales y cuestiona eventuales acompañamientos automáticos en el Congreso.

La tensión entre ambos enfoques —pragmatismo negociador versus oposición firme— es uno de los ejes que atraviesa la cumbre santafesina.

¿Qué papel cumple Ulpiano Suarez?

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, también adquiere protagonismo en el encuentro.

Como presidente del Foro de Intendentes radicales, su peso político se vincula a la territorialidad concreta del partido. Representa la voz de los jefes comunales que deben gestionar en un contexto de recorte de transferencias nacionales y caída de recursos.

Suarez busca instalar una agenda centrada en la autonomía municipal, la eficiencia de gestión y la defensa de las cajas provinciales y locales.

Su desafío es evitar que la discusión interna derive exclusivamente en un debate ideológico y lograr que los más de 300 intendentes presentes enfoquen el análisis en soluciones prácticas para sus distritos.

¿Puede consolidarse un bloque interno mendocino?

La articulación entre Cornejo y Suarez proyecta la posibilidad de un bloque interno que actúe como contrapeso frente a sectores más reticentes al diálogo con el oficialismo nacional.

Si logran imponer su visión, la UCR podría salir de Santa Fe con una hoja de ruta basada en la negociación institucional, priorizando la sustentabilidad fiscal provincial y municipal.

Esa estrategia implicaría evitar una ruptura total con el electorado que hoy respalda mayoritariamente al presidente Milei, al tiempo que mantendría una agenda propia en temas sensibles para el partido.

¿Qué impacto puede tener la cumbre en el escenario nacional?

La definición que adopte la UCR tendrá consecuencias directas en el Congreso, donde el Gobierno necesita apoyos para avanzar con reformas estructurales.

Convertirse en un “socio necesario” sin diluir identidad es el equilibrio que intenta construir el sector pragmático del radicalismo. Por el contrario, una postura de confrontación podría reconfigurar alianzas y endurecer la dinámica parlamentaria.

La reunión de Santa Fe no solo expone la interna partidaria, sino que también pone en juego el lugar que ocupará la UCR en el tablero político nacional: aliado crítico, oposición firme o fuerza bisagra.

El resultado dependerá de la capacidad de síntesis entre sus principales referentes y de la lectura que el partido haga del clima social y electoral.

También puedes leer

Riesgo de seguridad

Estados Unidos autoriza la salida de personal no esencial de su embajada en Israel

Cónclave Nacional

Cumbre de la UCR en Santa Fe: Cornejo y Suarez buscan posicionar al radicalismo frente a Milei

Vendimia 2026

Precio de la uva en Mendoza: el debate por el dumping reabre la crisis del mosto

Calendario Escolar Ajustado

DAD reprograma en Mendoza el inicio de clases 2026 por la Vendimia: cuándo comienzan y qué actividades se mantienen

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: Zonda, tormentas e inestabilidad hasta el viernes y mejora el sábado

Ciclo lectivo 2026

Mendoza endurece el presentismo escolar: quienes no cumplan deberán rendir todo en diciembre

Te puede interesar

El paso del tiempo

Lanzan una serie documental por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Riesgo de seguridad

Estados Unidos autoriza la salida de personal no esencial de su embajada en Israel

Cónclave Nacional

Cumbre de la UCR en Santa Fe: Cornejo y Suarez buscan posicionar al radicalismo frente a Milei

Vendimia 2026

Precio de la uva en Mendoza: el debate por el dumping reabre la crisis del mosto

Calendario Escolar Ajustado

DAD reprograma en Mendoza el inicio de clases 2026 por la Vendimia: cuándo comienzan y qué actividades se mantienen

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: Zonda, tormentas e inestabilidad hasta el viernes y mejora el sábado

Ciclo lectivo 2026

Mendoza endurece el presentismo escolar: quienes no cumplan deberán rendir todo en diciembre

Salud pública

Adelantan la segunda dosis de la vacuna Triple Viral: ahora se aplicará entre los 15 y 18 meses

Inversión y Negocios

Oportunidades para crecer, eje central del Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026

Fuera de Carrera

Godoy Cruz cayó ante “El Gallito” y se despidió de la Copa Argentina

Desayuno Real

Desayuno Real: un gesto de servicio que revaloriza la Vendimia

Aconcagua

70+70: Para Magui y Tano la verdadera cumbre fue llegar juntos

Obligaciones fiscales

Emir Félix impulsa frenar recategorizaciones de ARCA por 180 días en plena crisis económica

Torneo Apertura

Gimnasia empató con Independiente y quedó con sabor amargo por una polémica mano previa

Séptima edición de la carrera

San Rafael será sede del South American Rally Race 2026: la competencia off road más importante del continente

Abuso intrafamiliar

Rescataron a cuatro chicos víctimas de violencia en Junín: quedaron bajo el cuidado de su tía en Palmira

Abrieron las escuelas

Inicio de clases 2026 en Mendoza: más de 270 mil alumnos volvieron a las aulas este 25 de febrero

Las ruedas para arriba

Choque múltiple en Maipú: dos heridos e impactante vuelco en Juan B. Justo y Terrada

Fin de un ciclo

Marcelo Gallardo deja River Plate: fin de ciclo tras la derrota ante Vélez

Servicio Penitenciario

Intento de fuga en Almafuerte: hallan armas en el módulo de máxima seguridad del penal de Cacheuta