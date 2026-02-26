Noticias Mendoza

Mendoza
Calendario Escolar Ajustado

DAD reprograma en Mendoza el inicio de clases 2026 por la Vendimia: cuándo comienzan y qué actividades se mantienen

El Departamento de Aplicación Docente, DAD, dependiente de la UNCuyo, postergó el inicio del ciclo lectivo por su ubicación estratégica en el Parque General San Martín, clave para la logística de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El calendario escolar 2026 ya comenzó en el nivel inicial, primario y en primer año de secundaria en Mendoza, pero el Departamento de Aplicación Docente (DAD) confirmó que reprogramó el inicio de clases para el lunes 9 de marzo. La decisión responde a que el predio fue designado como zona estratégica para la organización de los actos oficiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que este año celebra 90 años de historia con proyección internacional.

Inicio de clases 2026 en Mendoza: más de 270 mil alumnos volvieron a las aulas este 25 de febrero

¿Por qué el DAD postergó el inicio de clases 2026?

El DAD, institución dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, explicó que la medida está directamente vinculada a su ubicación dentro del Parque General San Martín.

El establecimiento, situado sobre calle San Francisco de Asís, fue seleccionado como “zona estratégica” para el despliegue logístico de los actos vendimiales. Esto implica movimientos operativos, armado de estructuras, circulación restringida y presencia de equipos técnicos y de seguridad en las inmediaciones.

En un comunicado oficial, la institución detalló que la cercanía geográfica con los principales escenarios de la Vendimia hace necesario liberar el espacio durante los días previos a los festejos centrales.

¿Cuándo comienzan finalmente las clases en el DAD?

Las clases comenzarán el lunes 9 de marzo.

La reprogramación afecta al inicio formal del ciclo lectivo 2026 en la institución, mientras que el resto de las escuelas públicas y privadas de Mendoza mantienen el cronograma previsto por la Dirección General de Escuelas.

De esta manera, los estudiantes del DAD iniciarán sus actividades académicas una semana después que gran parte del sistema educativo provincial.

¿Qué actividades institucionales se mantienen sin cambios?

A pesar de la postergación del inicio de clases, el colegio aclaró que el resto de las actividades institucionales no sufrirán modificaciones.

Se mantienen en las fechas y horarios previamente establecidos:

  • Jornadas institucionales.
  • Reuniones de padres.
  • Jornadas de ambientación.

Esto significa que el personal docente y directivo continuará con el cronograma organizativo interno, mientras que las familias deberán asistir a las convocatorias ya programadas.

¿A quiénes afecta la medida?

La decisión impacta directamente en la comunidad educativa del DAD, considerado uno de los secundarios públicos de mayor tradición académica de la Ciudad de Mendoza.

Cada año, la cercanía con el epicentro vendimial genera ajustes logísticos. Sin embargo, en 2026 la celebración adquiere un significado especial por los 90 años de la fiesta mayor de los mendocinos, lo que implica un despliegue aún mayor al habitual.

Mientras el resto del sistema educativo avanza con normalidad, en el corazón del parque la Vendimia vuelve a marcar el ritmo y condiciona la planificación escolar.

¿Por qué el Parque General San Martín es clave durante la Vendimia?

El Parque General San Martín es uno de los principales escenarios de los actos oficiales vendimiales. En sus inmediaciones se concentran ensayos, armado de infraestructura técnica, operativos de seguridad y logística vinculada al Acto Central y a las repeticiones.

La ubicación estratégica del DAD dentro de ese perímetro convierte a su predio en un punto sensible para la organización del suceso, especialmente en jornadas previas a los eventos centrales, cuando el movimiento operativo se intensifica.

La decisión institucional busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias, evitando interferencias con el despliegue logístico.

¿Habrá cambios en el resto del calendario escolar 2026?

Por el momento, no se informaron modificaciones adicionales en el calendario académico del DAD. La reprogramación se limita al inicio de clases, que pasará al 9 de marzo.

En principio, el desarrollo del ciclo lectivo continuará con normalidad a partir de esa fecha, aunque las autoridades podrían brindar precisiones si fuera necesario ajustar contenidos o cargas horarias.

La medida confirma, una vez más, el impacto que la Fiesta Nacional de la Vendimia tiene en la dinámica institucional de Mendoza, especialmente en las escuelas ubicadas en zonas estratégicas del parque.

