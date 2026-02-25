Inicio de clases 2026 en Mendoza: más de 270 mil alumnos volvieron a las aulas este 25 de febrero

La Dirección General de Escuelas confirmó el arranque del ciclo lectivo para Inicial, Primario y primer año de Secundario. El resto de los estudiantes regresará el 2 de marzo. La matrícula total estimada supera los 533 mil alumnos en toda la provincia.

Las clases 2026 comenzaron oficialmente en Mendoza este 25 de febrero con el regreso a las aulas de más de 270 mil estudiantes de los niveles Inicial, Primario y primer año del Secundario. La medida fue confirmada por la Dirección General de Escuelas (DGE), que puso en marcha el calendario escolar en la provincia tras el receso estival.

De esta manera, una parte significativa del sistema educativo mendocino retomó la actividad académica, mientras que el resto de los alumnos volverá a clases el próximo lunes 2 de marzo, completando así el esquema previsto para los niveles obligatorios.

¿Qué niveles comenzaron las clases el 25 de febrero en Mendoza?

El inicio del ciclo lectivo 2026 alcanzó este martes a los estudiantes de Nivel Inicial, Nivel Primario y primer año del Nivel Secundario. Además, también comenzaron las clases las modalidades de Educación Especial y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Según detallaron desde la DGE, la convocatoria implicó la movilización de más de 270 mil alumnos en todo el territorio provincial, marcando el regreso formal a la rutina escolar luego de las vacaciones de verano.

El inicio escalonado responde a la organización del calendario oficial, que contempla distintas fechas de incorporación según el año y la modalidad educativa, con el objetivo de facilitar la adaptación y la planificación institucional.

¿Cuándo vuelven a clases el resto de los estudiantes?

El próximo lunes 2 de marzo será el turno del resto del Nivel Secundario. Con esa fecha, ya estarán en actividad todos los estudiantes de los niveles obligatorios en Mendoza.

De esta manera, el sistema educativo provincial quedará completamente en funcionamiento, incluyendo tanto la educación común como las modalidades especiales.

La planificación anticipada del calendario escolar busca garantizar el cumplimiento de los días de clases establecidos y asegurar el desarrollo completo de los contenidos curriculares previstos para el ciclo 2026.

¿Cuántos estudiantes tiene el sistema educativo de Mendoza en 2026?

De acuerdo con los datos oficiales, la matrícula estimada para este año asciende a unos 533 mil estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Este número incluye Nivel Inicial, Primario, Secundario, Educación Especial, Jóvenes y Adultos, así como otras modalidades complementarias.

El volumen de alumnos posiciona a Mendoza entre las jurisdicciones con mayor cantidad de estudiantes del país, lo que implica una estructura organizativa compleja en términos de infraestructura, recursos humanos y planificación pedagógica.

¿Cuándo será el receso invernal en Mendoza en 2026?

El calendario escolar establece que el receso invernal se desarrollará desde el 6 al 17 de julio para todos los niveles y modalidades.

Durante ese período se suspenderán las actividades áulicas en toda la provincia, retomándose las clases una vez finalizadas las dos semanas de vacaciones de invierno.

La definición anticipada de estas fechas permite a las familias organizar viajes, actividades recreativas y compromisos laborales con mayor previsibilidad.

¿Cómo se posiciona Mendoza frente al inicio de clases en otras provincias?

Con el inicio del ciclo lectivo el 25 de febrero, Mendoza se suma a otras jurisdicciones del país que ya pusieron en marcha la actividad escolar en 2026.

El comienzo anticipado en comparación con otras provincias responde a decisiones propias del calendario local y a la necesidad de cumplir con la carga horaria anual obligatoria.

Desde la DGE remarcaron que el objetivo es garantizar el derecho a la educación y sostener la continuidad pedagógica desde el primer día de clases, con las escuelas preparadas para recibir a los estudiantes.

El regreso a las aulas no solo implica el inicio formal de contenidos académicos, sino también la reactivación de comedores escolares, programas de acompañamiento, transporte educativo y múltiples dispositivos de apoyo que forman parte del sistema.

Con más de 533 mil estudiantes distribuidos en toda la provincia, el ciclo lectivo 2026 comienza con el desafío de sostener la calidad educativa, asegurar la permanencia escolar y fortalecer los aprendizajes en todos los niveles.