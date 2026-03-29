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Darío Franco es el nuevo DT de Gimnasia y Esgrima: cuándo debuta y cómo es su trayectoria

El entrenador será presentado este domingo ante el plantel, el lunes hablará con la prensa y el viernes 3 de abril debutará frente a Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie por el Torneo Apertura.

Darío Franco fue confirmado como el nuevo director técnico de Gimnasia y Esgrima y ya tiene agenda definida para sus primeros días al frente del equipo mendocino. El ciclo del flamante entrenador comenzará oficialmente este domingo, cuando sea presentado ante el plantel y dirija su primera práctica.

El lunes será el turno de la presentación formal ante la prensa, mientras que el estreno en competencia ya tiene fecha marcada: será el viernes 3 de abril, cuando el “Lobo” reciba a Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 13 del Torneo Apertura.

¿Cuándo debuta Darío Franco en Gimnasia y Esgrima?

El debut oficial de Darío Franco como entrenador de Gimnasia y Esgrima será el viernes 3 de abril. Ese día, el equipo mendocino enfrentará a Vélez en condición de local, en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura.

Se tratará de un desafío clave, ya que el nuevo DT tendrá pocos días de trabajo previo con el plantel antes de su primer compromiso oficial.

¿Cómo será la presentación de Darío Franco?

El cronograma de inicio del ciclo de Franco ya está confirmado:

  • Domingo: presentación ante el plantel y primer entrenamiento
  • Lunes: conferencia de prensa oficial
  • Viernes 3 de abril: debut ante Vélez en el Víctor Legrotaglie

La dirigencia apuesta a que el nuevo entrenador pueda imprimir rápidamente su idea futbolística en un equipo que busca mejorar su rendimiento en el torneo.

¿Cuál es la trayectoria de Darío Franco como entrenador?

Darío Franco cuenta con una extensa carrera como director técnico, con pasos por clubes de Argentina y del exterior. Su recorrido incluye experiencias en México, Chile, Ecuador y Perú, además de varios equipos del fútbol argentino.

Estos son los clubes que dirigió:

  • Morelia (México)
  • Estudiantes Tecos (México)
  • Atlas (México)
  • San Martín de San Juan
  • Instituto de Córdoba
  • Universidad de Chile
  • Aldosivi
  • Defensa y Justicia
  • Colón
  • San Luis (Chile)
  • Olmedo (Ecuador)
  • Gimnasia y Esgrima de Jujuy
  • Deportivo Binacional (Perú)
  • Almirante Brown
  • Quilmes
  • Arsenal

Su perfil combina experiencia internacional con conocimiento del ascenso y del fútbol argentino, un factor que fue clave en la decisión de la dirigencia “mensana”.

¿Qué busca Gimnasia con la llegada de Franco?

La llegada de Darío Franco marca el inicio de una nueva etapa en Gimnasia y Esgrima, con el objetivo de reordenar el equipo y potenciar su rendimiento en el Torneo Apertura.

El poco margen de trabajo previo al debut obliga a una rápida adaptación, tanto del entrenador como de los jugadores, en un contexto donde cada punto comienza a ser determinante.

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