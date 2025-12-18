Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
San Martín

Denuncian discriminación en el fútbol femenino por identidad de género

Una jugadora del distrito de Palmira denunció que se le impide competir en torneos oficiales de fútbol femenino debido a su identidad de género, pese a integrar un club y cumplir con los requisitos médicos exigidos.

Roxana, vecina del distrito de Palmira, en el departamento de San Martín, denunció públicamente que se le prohíbe participar de manera oficial en los torneos de fútbol femenino de la zona por su identidad de género. La jugadora integra actualmente el plantel del Club Rodríguez Peña, pero su presencia en los partidos quedó condicionada por la negativa de otros clubes participantes.

¿Por qué le impiden jugar a una futbolista trans en San Martín?

Según relató la propia Roxana, el conflicto surge por la postura de algunas instituciones rivales que cuestionan su participación bajo el argumento de una supuesta desigualdad física. En diálogo con Radio Regional, la jugadora expresó: “Me he sentido discriminada porque hay algunos clubes, entre ellos Reducción, que no me dejan participar porque dicen que no hay igualdad”.

La futbolista aclaró que cumple con el proceso médico correspondiente y que su situación garantiza condiciones de competencia justas dentro de la categoría femenina.

¿Qué respondió la jugadora ante los cuestionamientos físicos?

Roxana desmintió las versiones que circulan sobre una ventaja deportiva y explicó que las jugadoras trans atraviesan tratamientos hormonales que equiparan el rendimiento. “Dicen que nosotras, las chicas trans, tenemos más fuerzas que las chicas, siendo que nosotras somos hormonizadas y estamos en igualdad de juego”, afirmó.

¿La organización del torneo avala la exclusión?

La denunciante aclaró que el impedimento no proviene directamente de la organización del campeonato, sino de la resistencia puntual de algunos clubes que integran la competencia. Mientras sus compañeras del Club Rodríguez Peña la respaldan e incluyen con normalidad, la negativa de los equipos rivales le impide ingresar a la cancha durante los partidos oficiales.

¿Qué impacto tuvo esta situación en la jugadora?

La exclusión afecta de manera directa el bienestar emocional de la futbolista. Roxana manifestó su angustia al verse obligada a permanecer fuera del campo de juego: “Me he sentido mal, estoy mal, porque estoy acostumbrada a estar jugando con las chicas, en donde nunca fui discriminada. En este caso me siento discriminada, ver a mis compañeras jugar y yo tener que verlas de afuera”.

¿Habrá una resolución del conflicto en el fútbol femenino local?

Ante la repercusión pública del caso, la organización del campeonato informó que convocará a una reunión con todos los equipos participantes para intentar destrabar el conflicto. Según indicó la jugadora, ese encuentro será clave para definir si se autoriza su inclusión definitiva o si continúa la restricción impuesta por algunos clubes.

También puedes leer

“Operación Dori”

Desarticulan red transnacional de abuso sexual infantil en CABA y el Conurbano

San Martín

Denuncian discriminación en el fútbol femenino por identidad de género

Cooperación internacional

La Ciudad de Mendoza firmó un acuerdo de hermanamiento con Lima

Durante 2025

Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática: Mendoza mostró mejoras

Violencia Escolar

Nueva ley en Mendoza responsabiliza a los padres por casos de bullying

Estado del tiempo

Alerta por viento, Zonda y tormentas: así estará Mendoza hasta el viernes

Te puede interesar

Conflicto internacional

EE.UU. hundió otra narcolancha en el Pacífico y crece la tensión con Venezuela

“Operación Dori”

Desarticulan red transnacional de abuso sexual infantil en CABA y el Conurbano

San Martín

Denuncian discriminación en el fútbol femenino por identidad de género

Cooperación internacional

La Ciudad de Mendoza firmó un acuerdo de hermanamiento con Lima

Durante 2025

Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática: Mendoza mostró mejoras

Violencia Escolar

Nueva ley en Mendoza responsabiliza a los padres por casos de bullying

Estado del tiempo

Alerta por viento, Zonda y tormentas: así estará Mendoza hasta el viernes

Impuestos 2026

Cuánto se pagará en Mendoza de Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos

Club YPF

Tiene 10, entrena desde las 4 y ya está entre los mejores nadadores del país

Líder de una banda

Aldana Ojeda de Lucca, la tiktoker mendocina condenada a 12 años en Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera viento Zonda, suba de temperatura y posible tormenta

Ciudad de Mendoza

Fiestas 2025: promociones en el Centro con descuentos, cuotas y reintegros

Las Heras

Detuvieron a un falso policía acusado de asaltos tipo allanamientos en Mendoza

Rebaja gradual

YPF baja el precio de las naftas y aplica un esquema diferenciado por región

Ciudad de Mendoza

Museo del Fútbol en Mendoza: la historia y la pasión detrás de una joya

Guaymallén

Inédito plan de viviendas para la clase media con financiamiento público-privado

En Luján de Cuyo

Vendimia: Jacky alerta sobre reglamentos “discriminatorios y contrarios a la ley”

Contribuyentes en alerta

Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones