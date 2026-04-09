Desaparición en San Martín: buscan a Jesús Sebastián Esquivel e investigan amenazas

El hombre de 35 años es intensamente buscado desde el lunes en San Martín. Su pareja reveló que recibió mensajes de despedida y denunció la falta de información en la investigación.

Los días pasan y crece la preocupación por la desaparición de Jesús Sebastián Esquivel, un hombre de 35 años oriundo de San Martín, cuyo paradero es desconocido desde el pasado lunes y ya se habla de amenazas contra su persona. La denuncia fue radicada en la Comisaría 12° de San Martín, pero hasta el momento no hay certezas sobre qué ocurrió, mientras la familia exige respuestas y mayor celeridad en la investigación.

La situación genera alarma en el Este mendocino, especialmente tras conocerse detalles inquietantes previos a su desaparición. Su pareja, Ana, brindó declaraciones en las que reveló que el hombre envió mensajes que encendieron todas las alertas.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Jesús Sebastián Esquivel?

Según relató Ana, la última vez que tuvieron contacto con Esquivel fue el lunes por la noche. “Desde el lunes no sabemos nada de él”, aseguró la mujer, quien además detalló que cerca de las 22:00 recibieron mensajes preocupantes.

En esos textos, el hombre habría manifestado haber recibido amenazas y situaciones extrañas. “Eran como mensajes de despedida. Decía que había recibido amenazas y que habían estado jugando con él”, explicó. Este dato fue clave para que la familia decidiera radicar la denuncia de manera inmediata.

A partir de ese momento, se activó un operativo de búsqueda, aunque hasta ahora sin resultados positivos. La incertidumbre crece con el paso de las horas y la falta de novedades concretas.

¿Qué ocurrió en los días previos a la desaparición?

Un dato que podría ser relevante para la investigación es un viaje reciente que Esquivel realizó junto a su pareja y amigos a la provincia de San Luis. Durante esa estadía, el hombre recibió una llamada que generó sospechas.

“Fuimos con una pareja amiga y el sábado recibió una llamada de alguien que dijo ser un amigo, que supuestamente había sufrido un intento de robo en su casa. Lo notamos raro”, relató Ana.

Sin embargo, la mujer aclaró que, más allá de ese episodio, el comportamiento de Esquivel no había mostrado cambios significativos. “Ha estado bien, muy atento conmigo”, indicó.

Además, destacó que el hombre no tenía problemas económicos ni conflictos conocidos. “Nunca ha tenido deudas y siempre ha tenido trabajo”, agregó, descartando en principio hipótesis vinculadas a cuestiones financieras.

¿Dónde fue visto por última vez?

Uno de los pocos datos concretos que manejan los investigadores es la última ubicación registrada del teléfono celular de Esquivel. Según informaron a la familia, el dispositivo marcó señal por última vez en la zona de El Carrizal.

En ese lugar se realizó un rastrillaje durante el martes, aunque sin resultados concluyentes. Este dato mantiene en vilo a los investigadores, que no descartan ninguna hipótesis por el momento.

La falta de pistas firmes complica el avance de la causa y aumenta la angustia de sus seres queridos, que continúan esperando novedades.

¿Qué reclama la familia de Esquivel?

La pareja del hombre expresó su preocupación no solo por la desaparición en sí, sino también por la escasa información que reciben por parte de las autoridades.

“Sé que la Policía de Investigaciones está trabajando, pero desde ayer no recibo noticias”, cuestionó Ana. En ese sentido, pidió mayor comunicación y avances concretos en la causa.

Además, reclamó más presencia policial y acciones que permitan esclarecer lo sucedido. “Queremos que se esclarezca la situación y que haya más movimiento policial”, sostuvo.

El caso de Jesús Sebastián Esquivel mantiene en alerta a la comunidad de San Martín, mientras su familia continúa difundiendo información y solicitando colaboración para dar con su paradero.

Cualquier dato que pueda contribuir a la investigación puede ser clave en estas horas críticas.