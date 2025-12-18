Desarticulan red transnacional de abuso sexual infantil en CABA y el Conurbano

Una investigación internacional permitió desbaratar una red dedicada al intercambio de material de abuso sexual infantil. Hubo nueve allanamientos, tres detenidos y el secuestro de numerosos dispositivos electrónicos.

Una red transnacional de abuso sexual infantil fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintas localidades del Conurbano bonaerense. Los procedimientos concluyeron con la detención de tres personas y el secuestro de una importante cantidad de dispositivos electrónicos.

Los operativos fueron ordenados por la jueza Bárbara Moramarco Terrarosa, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2, y estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), con colaboración de fuerzas policiales locales y provinciales.

¿Cómo se originó la investigación contra la red de abuso sexual infantil?

Según informó el Ministerio Público Fiscal porteño, la causa se enmarca en la denominada “Operación Dori”, una investigación de alcance transnacional que se inició a partir de tareas desarrolladas por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España.

A partir de ese trabajo, se detectaron múltiples grupos activos en la aplicación de mensajería Signal, integrados por usuarios de distintos países, que se dedicaban al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil.

¿Qué se descubrió durante los allanamientos en Argentina?

Los nueve procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en CABA y el Conurbano bonaerense. En tres de ellos, los investigadores efectuaron un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos incautados, donde se halló una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Además, en los teléfonos celulares de los imputados se identificaron varios grupos activos de la aplicación Signal vinculados al tráfico de este tipo de material, lo que motivó la detención de tres acusados.

¿Qué rol tuvieron las fiscalías y las fuerzas de seguridad?

Los allanamientos fueron llevados adelante por personal de la UFEDyCI, efectivos de la Policía de la Ciudad, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño.

Todo el material secuestrado será sometido a peritajes en un laboratorio especializado, con el objetivo de profundizar la investigación y determinar la responsabilidad de los involucrados.

¿Qué resolvió la Justicia sobre los detenidos?

En las últimas horas se realizó la audiencia indagatoria, en la cual la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados hasta la realización del juicio oral. La jueza interviniente hizo lugar al pedido, al considerar la gravedad de los hechos, la evidencia reunida y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga.

De esta manera, los tres acusados permanecerán detenidos mientras avanza la causa.

¿Cómo continúa la investigación judicial?

La fiscal Daniela Dupuy informó que la investigación continuará a partir del análisis técnico integral de todos los dispositivos secuestrados durante el operativo. También se avanzará sobre el resto de los imputados identificados en el marco de la investigación internacional.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que este tipo de organizaciones delictivas operan a través de redes globales, con miles de usuarios, y utilizan plataformas de mensajería para intercambiar y comercializar material ilegal.