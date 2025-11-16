Por la decimosexta fecha del #TorneoClausura, Godoy Cruz y Deportivo Riestra igualaron 1-1. Benegas anotó el tanto para la visita, mientras que Andino marcó el tanto para el Bodeguero.

Godoy Cruz igualó con Deportivo Riestra 1 a 1 y perdió la categoría ya que para tener alguna esperanza de salvarse del descenso, debía obtener los tres puntos. Por su parte, Aldosivi venció por 4 a 2 a San Martín de San Juan y el Verdinegro también jugará el próximo año en la Primera Nacional.

Asi formaron

Godoy Cruz: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.

Deportivo Riestra: Nahuel Manganelli; Cristian Paz, Miguel Barbieri, Juan Cruz Randazzo; Bracamonte, Mateo Ramírez, Milton Céliz, Pedro Ramírez; Antony Alonso, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Facundo Tello.

Primer tiempo

1′ Altamira logra cerrar y enviar al tiro de esquina tras la incursión de Pedro Ramírez al área de Godoy Cruz.

3′ Centro de Díaz y el cabezazo de Escobar despeja al córner. Deportivo Riestra logra su segunda llegada de peligro al arco de Godoy Cruz.

5′ Remate de media distancia de Nicolás Fernández, el balón pegó en Paz y se fue al primer envío desde la esquina en favor del Tomba.

9′ Remate desde fuera del área del Nicolás Fernández que encontró a un seguro Nahuel Manganelli.

10′ Falta de Federico Rasmussen sobre Milton Céliz. El defensor del Tomba ve la tarjeta amarilla.

15′ Remate por derecha de Andino, la pelota pegó en la pierna de Barbieri y se fue pegada al primer palo del arco de Manganelli. Córner en favor del Tomba.

18′ Gol de Riestra. Nicolás Benegas. Combinación entre Alexander Díaz y Benegas para que el 32 ponga en ventaja a la visita.

21′ Falta de Alexander Díaz sobre Santino Andino. Tiro libre en favor del Tomba.

21′ Gol de Godoy Cruz: Santino Andino. El delantero le pegó fuerte y superó a Manganelli. La pelota picó y se metió en el ángulo superior derecho del uno visitante.

26′ Desborde por izquierda de Andino y la defensa de Riestra salvó el remate de Auzmendi. En la misma jugada, un fuerte choque de Nicolás Fernández sobre Mateo Ramírez y el volante tombino ve la tarjeta amarilla.

30′ Tiro libre en favor de Riestra cerca del área de Godoy Cruz que no tuvo peligro para Franco Petroli.

31′ Falta de Altamira sobre Pedro Ramírez y un nuevo tiro libre en favor del Malevo. Al 41, le sacaron amarilla; es el tercer amonestado en el equipo de Omar Asad.

34′ Centro de Andino, cabezazo de Auzmendi y el manotazo de Manganelli envió la pelota al córner.

41′ Tello amonesta al arquero Nahuel Manganelli por demorar un saque de arco.

45′ Tiempo cumplido. Se adicionaron 5′.

46′ El intento de media distancia de Daniel Barrea terminó con el arquero Manganelli conteniendo en dos tiempos.

49′ Tiro libre para Godoy Cruz. La pelota llegó al área, rebotó y Andino sacó el remate para que Manganelli se apodere del balón.

Final del primer tiempo: Godoy Cruz 1-Deportivo Riestra 1.

Segundo tiempo

Ambos equipos inician el complemento con cambios: Rodrigo Sayavedra ingresó por Mateo Ramírez (DR) y Gonzalo Abrego reemplazó a Juan Meli (GC).

5′ Falta de Mariano Bracamonte sobre Santino Andino. Tarjeta amarilla para el jugador de Deportivo Riestra.

6′ Remate desde fuera del área de Andino y la pelota se fue cerca del travesaño del arco defendido por Manganelli.

7′ Benegas no logra darle bien a la pelota y se va por el segundo palo del arco de Franco Petroli.

8′ Centro de Escobar y Auzmendi, marcado por Paz, remató pero la pelota se fue cerca del primer palo del arco de Deportivo Riestra.

11′ Godoy Cruz intenta conquistar el segundo gol. En el segundo, el cabezazo de Ábrego se fue por encima del travesaño.

15′ Dos cambios en Godoy Cruz: ingresaron Nahuel Ulariaga por Agustín Auzmendi y Mateo Mendoza por Juan Escobar.

19′ Gabriel Obredor reemplazó a Nicolás Benegas en Deportivo Riestra.

22′ El público comienza a alentar al equipo tras enterarse del gol de San Martín de San Juan que vence a Aldosivi.

24′ Falta sobre Andino en línea recta al arco. Ejecuta Ábrego y la pelota se fue apenas desviada. Godoy Cruz busca el segundo gol.

26′ Jonathan Goitía reemplazó al lesionado Pedro Ramírez en Deportivo Riestra.

30′ Jonathan Herrera sustituyó a Alexander Díaz en Deportivo Riestra.

35′ Misael Sosa reemplazó a Daniel Barrea en Godoy Cruz.

35′ Cabezazo de Santino Andino tras centro de Misael Sosa y la pelota terminó en el techo del arco de Nahuel Manganelli.

Franco Petroli salvó su valla tras un ataque del Malevo y en el arco de enfrente, Godoy Cruz intentó pero no logró llegar al segundo gol.

Final del partido: Godoy Cruz 1-Deportivo Riestra 1.