

Presentes económicos

Día de la Madre 2025: cómo celebran los argentinos y cuánto gastan en regalos

Hoy, domingo 19 de octubre, millones de hijos homenajean a sus madres en Argentina. A pesar de la caída del consumo minorista, los regalos se mantienen, con preferencias por experiencias, perfumería y artículos deportivos.

Aunque el Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año debido la cantidad de regalos que motiva, millones de hijos la celebran con llamadas, abrazos y momentos en familia.

Según el Indec, en Argentina hay alrededor de 10 millones de madres —biológicas, adoptivas y cuidadoras— que recibirán muestras de afecto este domingo 19 de octubre, pese a los tiempos económicos complejos.

Caída del consumo pero regalos económicos

El estudio de Focus Market, publicado en el Blog de Educación Financiera de Naranja X, refleja una caída en el consumo: las ventas minoristas bajaron 4,2% interanual en septiembre y 2% respecto a agosto de 2025. Según la CAME, el 55% de los comercios indicó que la situación se mantuvo igual, pero el 38% registró un empeoramiento.

Aun así, los regalos siguen en agenda, aunque con gastos más contenidos: se espera un promedio de $46.500 por regalo.

Rubros preferidos por los argentinos

Entre los regalos más elegidos destacan:

  • Experiencias (35%): desayunos a domicilio ($52.000) o circuitos de spa ($132.140 por 2 horas con merienda).
  • Perfumería, cosmética y estética (18%): packs de perfumes nacionales ($32.900) o importados ($212.000).
  • Artículos deportivos (11%): zapatillas running ($175.000) y calzas largas ($71.000).
  • Indumentaria (9%), tecnología y electrodomésticos (8%), calzados (6%) y smartphones (4%).
  • Flores y plantas (2%), el clásico de último momento.

Descuentos y promociones de billeteras virtuales

Hoy, las billeteras digitales ofrecen promociones para aliviar el gasto:

  • Cuenta DNI (Banco Provincia): 30% de descuento en locales de gastronomía adheridos, hasta $8.000 por persona.
  • MODO: 10% de reintegro en negocios de shoppings adheridos.
  • Ualá: 30% de reintegro en restaurantes de todo el país, tope $7.500.
  • Mercado Pago: promociones y descuentos especiales revisables en la app.

Estas ofertas ayudan a que los hijos puedan sorprender a sus madres sin desbordar el presupuesto familiar, manteniendo la tradición en un contexto económico desafiante.

