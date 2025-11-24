Cada 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino, una fecha que destaca el valor cultural, económico e identitario de una bebida que forma parte de la historia y la vida cotidiana del país.

El 24 de noviembre es una jornada de celebración para la industria vitivinícola y para los consumidores del Vino Argentino, declarado Bebida Nacional por su profundo vínculo con la identidad del país.

Esta fecha reconoce el aporte histórico, cultural y económico que la vitivinicultura genera en las provincias productoras y en millones de argentinos.

¿Por qué el vino fue declarado Bebida Nacional?

En 2010, durante el Bicentenario de la Revolución de Mayo, el vino argentino fue declarado oficialmente “bebida nacional” a través del decreto N° 1800 firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La distinción fue ratificada en 2013 con la sanción de la Ley N° 26.870, que dio origen al Día del Vino Argentino tal como se celebra hoy.

¿Cuántas provincias producen vino en Argentina?

Más de 13 provincias participan de la actividad vitivinícola, con Mendoza, San Juan y La Rioja como principales productoras.

Argentina ocupa el sexto lugar entre los países que más vino producen en el mundo y es el noveno exportador internacional.

Los principales mercados de exportación son: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil y Países Bajos.

¿Cómo evolucionó la industria en los últimos años?

Según datos difundidos por El Cronista, en 2020:

las exportaciones de vino fraccionado crecieron 6 %

las de vino a granel aumentaron 150 %

el mercado interno tuvo un repunte conjunto del 7 %

Este crecimiento se considera notable frente a la caída sostenida del consumo que se registra desde hace más de una década a nivel local y global.

¿Cuánto vino consumen los argentinos?

En Argentina, 8 de cada 10 personas consumen vino en su hogar, principalmente en reuniones familiares o con amigos.

El país se ubica en el séptimo lugar mundial de consumo per cápita, con un promedio de 22 litros anuales por habitante.

¿Por qué el vino es parte de la identidad argentina?

El vino forma parte de la cultura nacional desde hace más de cinco siglos.

Hoy es un pilar económico e industrial con más de 900 bodegas activas en todo el país, y representa un símbolo de tradición, trabajo y diversidad enológica.