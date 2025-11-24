Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Bebida Nacional

Día del Vino Argentino: por qué se celebra el 24 de noviembre y qué representa

Cada 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino, una fecha que destaca el valor cultural, económico e identitario de una bebida que forma parte de la historia y la vida cotidiana del país.

El 24 de noviembre es una jornada de celebración para la industria vitivinícola y para los consumidores del Vino Argentino, declarado Bebida Nacional por su profundo vínculo con la identidad del país.

Esta fecha reconoce el aporte histórico, cultural y económico que la vitivinicultura genera en las provincias productoras y en millones de argentinos.

¿Por qué el vino fue declarado Bebida Nacional?

En 2010, durante el Bicentenario de la Revolución de Mayo, el vino argentino fue declarado oficialmente “bebida nacional” a través del decreto N° 1800 firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La distinción fue ratificada en 2013 con la sanción de la Ley N° 26.870, que dio origen al Día del Vino Argentino tal como se celebra hoy.

¿Cuántas provincias producen vino en Argentina?

Más de 13 provincias participan de la actividad vitivinícola, con Mendoza, San Juan y La Rioja como principales productoras.

Argentina ocupa el sexto lugar entre los países que más vino producen en el mundo y es el noveno exportador internacional.

Los principales mercados de exportación son: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil y Países Bajos.

¿Cómo evolucionó la industria en los últimos años?

Según datos difundidos por El Cronista, en 2020:

  • las exportaciones de vino fraccionado crecieron 6 %
  • las de vino a granel aumentaron 150 %
  • el mercado interno tuvo un repunte conjunto del 7 %

Este crecimiento se considera notable frente a la caída sostenida del consumo que se registra desde hace más de una década a nivel local y global.

¿Cuánto vino consumen los argentinos?

En Argentina, 8 de cada 10 personas consumen vino en su hogar, principalmente en reuniones familiares o con amigos.

El país se ubica en el séptimo lugar mundial de consumo per cápita, con un promedio de 22 litros anuales por habitante.

¿Por qué el vino es parte de la identidad argentina?

El vino forma parte de la cultura nacional desde hace más de cinco siglos.

Hoy es un pilar económico e industrial con más de 900 bodegas activas en todo el país, y representa un símbolo de tradición, trabajo y diversidad enológica.

También puedes leer

Contingencias Climáticas

¿Qué son las súper celdas y por qué la lucha antigranizo no puede detenerlas?

Subastan vehículos

Guaymallén rematará motos, autos y pick ups secuestradas: cuándo y cómo participar

San Rafael

Duro comunicado de Cambia Mendoza tras la detención del concejal borracho

Ciudad de Mendoza

Anuncian dos cortes de agua para este martes en medio de la ola de calor

Máximo tribunal

Se lanzó Mario Adaro a disputar la presidencia de la Suprema Corte de Mendoza

Ciudad de Mendoza

Alcohol al volante: detuvieron a un concejal libertario y Casado pidió su renuncia

Te puede interesar

Automovilismo

TN vuelve a Mendoza: cómo será el Gran Premio que definirá al campeón en San Martín

Contingencias Climáticas

¿Qué son las súper celdas y por qué la lucha antigranizo no puede detenerlas?

Subastan vehículos

Guaymallén rematará motos, autos y pick ups secuestradas: cuándo y cómo participar

San Rafael

Duro comunicado de Cambia Mendoza tras la detención del concejal borracho

Ciudad de Mendoza

Anuncian dos cortes de agua para este martes en medio de la ola de calor

Máximo tribunal

Se lanzó Mario Adaro a disputar la presidencia de la Suprema Corte de Mendoza

Ciudad de Mendoza

Alcohol al volante: detuvieron a un concejal libertario y Casado pidió su renuncia

Bebida Nacional

Día del Vino Argentino: por qué se celebra el 24 de noviembre y qué representa

San Martín

Avanzan dos nuevos jardines de infantes para fortalecer la educación inicial

Valle de Uco

Murió un policía de 28 años tras un choque con un caballo en Tunuyán

Marco de paz

Estados Unidos y Ucrania redactaron un borrador sobre un acuerdo de paz

Elecciones 2027

¿Qué piensa Ulpiano Suarez sobre Mendoza, la UCR y su futuro político?

Ingresos per cápita

Recursos federales: ¿Cómo está Mendoza respecto a las demás provincias?

Guaymallén

Qué pasará en la investigación por el presunto abuso a una niña de 9

San Martín

¿Qué se sabe de la muerte de Gastón Valestra, señalado por un esquema de inversiones?

Lavalle

Un ciclista murió y dos mujeres resultaron heridas tras ser atropellados en la ruta 142

Hockey sobre patines

Casa de Italia venció a Palmira y es el nuevo campeón de Mendoza

Great Wine Capitals

Proyectos mendocinos que compiten en los premios internacionales de enoturismo

Estado del tiempo

Mendoza se enfrenta a una alerta de calor para los próximos días

Cambios en el Gabinete

Quiénes reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri: el Gobierno confirmó sucesores