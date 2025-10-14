Un estudio de CB Consultora Opinión Pública reveló cuáles son los gobernadores con mejor imagen en el país. El tucumano Osvaldo Jaldo lidera el ranking y el mendocino Alfredo Cornejo aparece en el puesto 15. Ulpiano Suarez, entre los intendentes mejor valorados.

Los gobernadores más valorados en septiembre

Según el estudio realizado entre el 1 y el 4 de septiembre, Jaldo alcanzó una imagen positiva del 61,2%, seguido por Gustavo Valdés (60,9%) y Ignacio Torres (59,1%). Cornejo, con 51,7%, se ubicó en el puesto 15. Entre los menos valorados se encontraron Alberto Weretilneck, Ricardo Quintela y Rolando Figueroa.

Ulpiano Suarez, destacado entre los intendentes

Resultados del ranking de jefes comunales

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, logró una imagen positiva del 60,2%, ocupando el tercer lugar a nivel nacional. Suarez es considerado uno de los posibles aspirantes a la gobernación de Mendoza en 2027.

Un termómetro político rumbo a 2027

El informe de CB Consultora Opinión Pública permite anticipar posibles tendencias electorales y perfila a los dirigentes con mayor proyección nacional. Rankings como este se convierten en un indicador clave del humor social y político en Argentina.