

Mendoza
CB Consultora

Ranking de gobernadores: los más valorados del país y qué lugar ocupa Alfredo Cornejo

Un estudio de CB Consultora Opinión Pública reveló cuáles son los gobernadores con mejor imagen en el país. El tucumano Osvaldo Jaldo lidera el ranking y el mendocino Alfredo Cornejo aparece en el puesto 15. Ulpiano Suarez, entre los intendentes mejor valorados.

Un relevamiento reciente de CB Consultora Opinión Pública mostró cuáles son los gobernadores mejor valorados del país. El tucumano Osvaldo Jaldo lidera el ranking, mientras que el mendocino Alfredo Cornejo ocupa el puesto 15. El informe también destacó a Ulpiano Suarez entre los intendentes mejor evaluados.

Los gobernadores más valorados en septiembre

Según el estudio realizado entre el 1 y el 4 de septiembre, Jaldo alcanzó una imagen positiva del 61,2%, seguido por Gustavo Valdés (60,9%) y Ignacio Torres (59,1%). Cornejo, con 51,7%, se ubicó en el puesto 15. Entre los menos valorados se encontraron Alberto Weretilneck, Ricardo Quintela y Rolando Figueroa.

Ulpiano Suarez, destacado entre los intendentes

Resultados del ranking de jefes comunales

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, logró una imagen positiva del 60,2%, ocupando el tercer lugar a nivel nacional. Suarez es considerado uno de los posibles aspirantes a la gobernación de Mendoza en 2027.

Un termómetro político rumbo a 2027

El informe de CB Consultora Opinión Pública permite anticipar posibles tendencias electorales y perfila a los dirigentes con mayor proyección nacional. Rankings como este se convierten en un indicador clave del humor social y político en Argentina.

