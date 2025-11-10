Por causas que aún se investigan, dos camiones y un automóvil protagonizaron un violento accidente en el Corredor Bioceánico, a la altura de Potrerillos, en las últimas horas del domingo.

El choque frontal entre dos camiones dejó como saldo dos personas fallecidas y una escena de gran impacto sobre la Ruta Nacional 7, en el tramo internacional que conecta Mendoza con Chile.

Según las primeras informaciones, un camión con semirremolque que circulaba en sentido este-oeste habría invadido el carril contrario e impactó de frente contra un camión Volvo que se desplazaba en sentido opuesto. Este último era conducido por el ciudadano chileno Andrés Astudillo González, quien perdió la vida en el lugar.

Tras la colisión frontal, un automóvil Renault Megane que circulaba detrás del camión Volvo no logró frenar a tiempo y chocó contra la parte trasera del vehículo chileno. A bordo viajaban cuatro personas: el conductor G.D.M. (38), M.D.T. (38), una niña de 8 años y M.I.G. (44).

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos camiones volcaron sobre la banquina sur y se incendiaron por completo, generando un panorama de destrucción total. El conductor del camión con semirremolque, identificado como Fernando Sebastián Heredia, también murió en el lugar.

Personal policial, Bomberos y Gendarmería trabajaron durante horas en la zona para controlar el fuego, asistir a las víctimas y restablecer la circulación vehicular, que permaneció interrumpida en ambos sentidos durante gran parte de la noche.