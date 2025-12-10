Dos presos se fugaron de una comisaría en San Martín tras hacer un boquete

La Policía de Mendoza busca intensamente a Enzo Leonel Páez y Emiliano Carlos Jofré, quienes protagonizaron una fuga insólita esta madrugada en la Comisaría 12 de San Martín. Rompieron una ventana, hicieron un boquete en una pared y huyeron por los techos de viviendas vecinas. Aún no fueron recapturados.

Una audaz fuga de la Comisaría 12 de San Martín sacudió a la comunidad esta madrugada: Enzo Leonel Páez y Emiliano Carlos Jofré escaparon cerca de las 6:00 tras violentar una ventana y hacer un boquete en una pared; ahora son intensamente buscados por la policía, que confirmó que al menos uno de los prófugos registra antecedentes por abuso sexual agravado con arma de fuego.

¿Cómo fue la fuga de los internos en San Martín?

Cerca de las 6 de este miércoles, Páez y Jofré lograron escapar de la Comisaría 12, ubicada en calle Bailén. Según informaron desde la propia dependencia, los detenidos violentaron una ventana, perforaron una de las paredes internas e ingresaron a un sector externo del edificio.

Desde allí, subieron a los techos de la comisaría y luego de viviendas linderas, completando una fuga que en pocos minutos dejó al descubierto severas falencias de seguridad.

¿Qué se sabe sobre los prófugos?

A pesar del hermetismo policial y algunos rumores que indican que habrían sido vistos en distintos barrios del Este, ninguno de los dos ha sido capturado hasta el momento.

Según información aportada a Mendoza Today, ambos habían sido alojados recientemente en la comisaría: Páez desde el lunes pasado y Jofré desde el sábado.

Uno de ellos posee antecedentes por abuso sexual agravado con arma de fuego, lo que genera aún mayor preocupación entre los investigadores.

¿Quién está a cargo de la causa?

La investigación quedó a cargo de Oscar Sívori, responsable de la Oficina Fiscal de San Martín, mientras continúa el operativo policial para dar con los dos fugitivos.