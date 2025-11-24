El bloque Cambia Mendoza, del Concejo Deliberante de San Rafael, repudió la conducta del edil, pidió que asuma su responsabilidad y exigió su renuncia inmediata tras ser detenido con 1,15 gramos de alcohol en sangre.

La detención del concejal libertario Martín Antolín, sorprendido este lunes conduciendo alcoholizado en la Ciudad de Mendoza, generó un fuerte rechazo político. El bloque del Frente Cambia Mendoza, difundió un duro comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” y reclamó que el edil renuncie de inmediato.

¿Qué dijo la UCR sobre la alcoholemia positiva de Martín Antolín?

Los ediles sanrafaelinos Romina Giraudo, Romina Giordano, Adrián Reche, Leonardo Yapur y Adriana Napolitano consideraron que el accionar del concejal constituye un hecho grave y “un claro incumplimiento de las normas vigentes de tránsito”. Además, remarcaron que el episodio refleja “una falla ética y moral incompatible con la función pública”.

“Un concejal no solo debe legislar: tiene la obligación de honrar el cargo, respetar las leyes y actuar con responsabilidad frente a la comunidad”, expresaron.

¿Por qué la UCR pidió la renuncia del concejal libertario?

El bloque sostuvo que resulta “inadmisible” que un representante elegido por la ciudadanía “ponga en riesgo su vida, la de terceros y la credibilidad institucional de su banca”. Afirmaron que la detención por conducir ebrio “erosiona la confianza pública” y defrauda a quienes lo votaron.

En ese marco, solicitaron dos medidas concretas:

Que Antolín asuma su responsabilidad y pida disculpas públicas.

Que presente su renuncia inmediata, por considerar que su conducta es incompatible con un cargo público.

¿Qué detalles se conocieron del control de alcoholemia?

Según medios locales, Antolín fue detenido durante un operativo municipal en la Capital, donde registró 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido. Por ese motivo, quedó demorado y su situación generó repercusión en toda la provincia.

¿Qué destacó la UCR sobre los controles de alcoholemia en Mendoza?

El bloque subrayó que en la provincia “los controles se realizan sin privilegios” y que se aplican de manera uniforme a todos los conductores. Además, remarcaron que el nuevo laboratorio de certificación de alcoholímetros permite aumentar la cantidad de operativos y garantizar la validez de las mediciones.

También remarcaron que los controles aleatorios, tanto provinciales como municipales, buscan detectar infractores “sin distinción”.