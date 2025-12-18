EE.UU. hundió otra narcolancha en el Pacífico y crece la tensión con Venezuela

El Ejército estadounidense destruyó una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental. Cuatro personas murieron y el hecho se suma a una escalada militar que generó denuncias de Venezuela ante la ONU.

El Ejército de Estados Unidos hundió una nueva embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental, lo que provocó la muerte de cuatro hombres, según informó el Comando Sur estadounidense.

De acuerdo con el comunicado oficial, la embarcación era operada por organizaciones terroristas designadas y se desplazaba por rutas conocidas del narcotráfico en la región. “Un total de cuatro narcoterroristas masculinos murieron y ningún efectivo militar estadounidense resultó dañado”, señaló el Comando Sur en una publicación en la red social X.

¿Quién ordenó el ataque contra la embarcación?

Según la información difundida, el ataque fue ejecutado por orden del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aunque no se presentaron pruebas públicas que respalden las acusaciones contra los ocupantes de la nave.

Desde principios de septiembre, el Pentágono hundió más de 26 presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, acciones que habrían provocado la muerte de al menos 99 personas que viajaban a bordo de esas embarcaciones.

¿Por qué aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela?

En las últimas semanas, la Administración Trump reiteró que las fuerzas militares estadounidenses comenzarían “muy pronto” ataques terrestres dirigidos contra narcotraficantes en el Caribe, una postura que intensificó la tensión diplomática con Venezuela.

Caracas interpreta estas acciones como parte de una estrategia de presión militar directa en la región, lo que derivó en denuncias formales ante organismos internacionales.

¿Qué resolvió el Congreso de Estados Unidos sobre las acciones militares?

En la Cámara de Representantes de Estados Unidos fueron rechazadas dos resoluciones impulsadas por legisladores demócratas que buscaban limitar las acciones militares de la Administración Trump contra Venezuela.

Una de las iniciativas pretendía impedir que la Casa Blanca iniciara hostilidades contra organizaciones terroristas designadas en el hemisferio occidental sin la aprobación del Congreso, pero fue rechazada por 216 votos contra 210.

La segunda resolución exigía el retiro de las fuerzas armadas estadounidenses de cualquier hostilidad en o contra Venezuela sin autorización legislativa, y fue desestimada por 213 votos contra 211.

Durante el debate, el congresista demócrata Jim McGovern cuestionó duramente la política exterior del Ejecutivo y advirtió sobre el riesgo de una escalada bélica sin aval parlamentario.

¿Por qué Venezuela recurrió al Consejo de Seguridad de la ONU?

Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una “agresión abierta” por parte de Estados Unidos y solicitó la convocatoria urgente de una reunión del organismo.

El canciller venezolano, Yván Gil, sostuvo que las amenazas públicas del presidente Donald Trump constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas y un crimen de agresión contra un Estado soberano. Según Caracas, Washington busca apropiarse por la fuerza de los recursos energéticos venezolanos, en particular de sus reservas petroleras.

¿Qué denuncias concretas presentó el Gobierno venezolano?

La denuncia presentada ante la ONU señala que Trump ordenó un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela, lo que Caracas considera un acto de carácter colonialista y una amenaza directa al uso de la fuerza militar naval en el mar Caribe.

Venezuela recordó que el bloqueo naval está tipificado como crimen de agresión según la resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU. Además, denunció la intercepción de un buque con 1,9 millones de barriles de crudo venezolano y alertó sobre intentos de imponer un bloqueo aéreo mediante acciones de guerra electrónica.

¿Cuál fue la reacción internacional?

Rusia instó al Gobierno de Estados Unidos a no cometer un “error fatal” respecto de Venezuela y advirtió sobre consecuencias impredecibles para el hemisferio occidental.

China, por su parte, respaldó la solicitud venezolana de convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. En tanto, el secretario general del organismo, António Guterres, pidió moderación y una inmediata desescalada de la tensión en el Caribe.