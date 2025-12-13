Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Junto a ONU y EEUU

Mendoza impulsa una estrategia regional contra el narcotráfico en cárceles

Autoridades provinciales, fuerzas de seguridad y organismos internacionales coincidieron en la necesidad de crear una División de Investigaciones Penitenciarias y profundizar la cooperación regional para combatir el crimen organizado que opera desde las cárceles.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y el Servicio Penitenciario de Mendoza encabezaron un taller internacional orientado a identificar y desarticular estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas en contextos penitenciarios, con participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

¿De qué trató el taller realizado en Mendoza?

El encuentro se desarrolló en el Centro Patrimonial y Artístico Cristóforo Colombo y reunió a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios de Mendoza, San Juan, San Luis, del Servicio Penitenciario Federal, además de gendarmes y especialistas internacionales.

La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana; el agregado político de la Embajada de Estados Unidos, Timothy McNally; y representantes de UNODC.

¿Qué conclusiones surgieron sobre el crimen organizado en cárceles?

De las jornadas surgió la necesidad de crear una División de Investigaciones Penitenciarias, destinada a esclarecer hechos delictivos propios del ámbito carcelario y aportar información clave a la Justicia.

También se propuso avanzar en una regionalización operativa entre Mendoza, San Juan, San Luis y Chile, para el intercambio de datos, perfiles criminales e inteligencia penitenciaria.

¿Por qué es clave la cooperación regional en Cuyo y Chile?

Durante el taller se analizó el avance del crimen organizado transnacional en las cárceles y se abordaron temas como inteligencia penitenciaria, técnicas de investigación, nuevas sustancias psicoactivas y cooperación regional.

“La cooperación entre provincias y países vecinos es fundamental porque las organizaciones criminales no reconocen fronteras”, destacó la ministra Mercedes Rus, quien remarcó que estas instancias permiten mejorar controles, profesionalizar equipos y reducir vulnerabilidades del sistema penitenciario.

¿Qué rol cumplen los organismos internacionales en esta estrategia?

Desde la Embajada de los Estados Unidos, Timothy McNally subrayó que el crimen organizado en cárceles exige instituciones conectadas, equipos capacitados y canales de cooperación efectivos.

Por su parte, Gonzalo Escalante, de UNODC, señaló que el programa regional ya capacitó a más de 2 mil funcionarios, logrando desarticular células criminales, frustrar ingresos de drogas y fortalecer el intercambio de información estratégica.

¿Qué es el Consejo Penitenciario Regional de Cuyo?

El taller se enmarca en la constitución del Consejo Penitenciario Regional de Cuyo, integrado por Mendoza, San Juan y San Luis, como parte del Plan Integral de Seguridad Regional acordado por los gobernadores.

Este espacio busca coordinar políticas penitenciarias comunes, promover la capacitación del personal, mejorar la inteligencia penitenciaria y articular respuestas conjuntas frente al crimen organizado.

¿Qué impacto tendrá esta iniciativa en la seguridad pública?

Según destacaron las autoridades, la consolidación de estos espacios de trabajo permitirá integrar sistemas de información, compartir buenas prácticas y fortalecer mecanismos conjuntos para enfrentar de manera más eficaz el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

El Servicio Penitenciario de Mendoza reafirmó así su compromiso con la profesionalización continua y la cooperación interjurisdiccional como eje central de la política de seguridad.

También puedes leer

Con cáscaras de frutas

Mallas biodegradables para reemplazar las plásticas en el agro mendocino

Mercado laboral

Alarma salarial: el 72% de los trabajadores gana menos que la canasta básica

Actividad comercial

Ventas navideñas 2025 en Mendoza: los juguetes lideran la demanda

Junto a ONU y EEUU

Mendoza impulsa una estrategia regional contra el narcotráfico en cárceles

Prisión efectiva

Condenaron a Carolina Loncarich por impedir el vínculo de su hijo con el padre

Ciudad de Mendoza

Denuncian represión en la protesta contra San Jorge y convocan a un ruidazo

Te puede interesar

Estudio del Conicet

El arbolado urbano de Mendoza reduce hasta 17 decibelios el ruido del tránsito

Con cáscaras de frutas

Mallas biodegradables para reemplazar las plásticas en el agro mendocino

Mercado laboral

Alarma salarial: el 72% de los trabajadores gana menos que la canasta básica

Actividad comercial

Ventas navideñas 2025 en Mendoza: los juguetes lideran la demanda

Junto a ONU y EEUU

Mendoza impulsa una estrategia regional contra el narcotráfico en cárceles

Prisión efectiva

Condenaron a Carolina Loncarich por impedir el vínculo de su hijo con el padre

Ciudad de Mendoza

Denuncian represión en la protesta contra San Jorge y convocan a un ruidazo

Protesta el 18 de diciembre

La CGT rompe la tregua con el Gobierno y anuncia una masiva movilización

Maipú

Grave denuncia por abuso sexual: una niña de cinco permanece internada

Estado del tiempo

Fin de semana en Mendoza: Zonda, tormentas y descenso de temperatura

Boxeo

Todo listo para la acción en el Cuna de Campeones V

Boxeo

Junín se prepara para vivir una prometedora cartelera internacional

Karting

Bruno Miranda es subcampeón del mundo en final Rotax de Bahrein

Bienestar y oportunidades

Estudio de la UBA: Mendoza, una de las mejores ciudades para vivir en Argentina

Mundo leproso

Sebastián Villa fue denunciado en Medellín tras una discutir borracho

Más de 800 casas

Guaymallén obtuvo la tenencia del Procrear paralizado y proyectó viviendas

Guaymallén

Murió un hombre de 72 años tras la explosión y el incendio en su casa

Alerta sanitaria

Mendoza lleva a la Justicia a padres que no vacunan a sus hijos

Será Justicia

Guaymallén vuelve a tener Reina de la Vendimia tras un fallo de la Suprema Corte

Tensión en Venezuela

Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N de Argentina