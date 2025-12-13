Mendoza impulsa una estrategia regional contra el narcotráfico en cárceles

Autoridades provinciales, fuerzas de seguridad y organismos internacionales coincidieron en la necesidad de crear una División de Investigaciones Penitenciarias y profundizar la cooperación regional para combatir el crimen organizado que opera desde las cárceles.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y el Servicio Penitenciario de Mendoza encabezaron un taller internacional orientado a identificar y desarticular estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas en contextos penitenciarios, con participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

¿De qué trató el taller realizado en Mendoza?

El encuentro se desarrolló en el Centro Patrimonial y Artístico Cristóforo Colombo y reunió a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios de Mendoza, San Juan, San Luis, del Servicio Penitenciario Federal, además de gendarmes y especialistas internacionales.

La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana; el agregado político de la Embajada de Estados Unidos, Timothy McNally; y representantes de UNODC.

¿Qué conclusiones surgieron sobre el crimen organizado en cárceles?

De las jornadas surgió la necesidad de crear una División de Investigaciones Penitenciarias, destinada a esclarecer hechos delictivos propios del ámbito carcelario y aportar información clave a la Justicia.

También se propuso avanzar en una regionalización operativa entre Mendoza, San Juan, San Luis y Chile, para el intercambio de datos, perfiles criminales e inteligencia penitenciaria.

¿Por qué es clave la cooperación regional en Cuyo y Chile?

Durante el taller se analizó el avance del crimen organizado transnacional en las cárceles y se abordaron temas como inteligencia penitenciaria, técnicas de investigación, nuevas sustancias psicoactivas y cooperación regional.

“La cooperación entre provincias y países vecinos es fundamental porque las organizaciones criminales no reconocen fronteras”, destacó la ministra Mercedes Rus, quien remarcó que estas instancias permiten mejorar controles, profesionalizar equipos y reducir vulnerabilidades del sistema penitenciario.

¿Qué rol cumplen los organismos internacionales en esta estrategia?

Desde la Embajada de los Estados Unidos, Timothy McNally subrayó que el crimen organizado en cárceles exige instituciones conectadas, equipos capacitados y canales de cooperación efectivos.

Por su parte, Gonzalo Escalante, de UNODC, señaló que el programa regional ya capacitó a más de 2 mil funcionarios, logrando desarticular células criminales, frustrar ingresos de drogas y fortalecer el intercambio de información estratégica.

¿Qué es el Consejo Penitenciario Regional de Cuyo?

El taller se enmarca en la constitución del Consejo Penitenciario Regional de Cuyo, integrado por Mendoza, San Juan y San Luis, como parte del Plan Integral de Seguridad Regional acordado por los gobernadores.

Este espacio busca coordinar políticas penitenciarias comunes, promover la capacitación del personal, mejorar la inteligencia penitenciaria y articular respuestas conjuntas frente al crimen organizado.

¿Qué impacto tendrá esta iniciativa en la seguridad pública?

Según destacaron las autoridades, la consolidación de estos espacios de trabajo permitirá integrar sistemas de información, compartir buenas prácticas y fortalecer mecanismos conjuntos para enfrentar de manera más eficaz el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

El Servicio Penitenciario de Mendoza reafirmó así su compromiso con la profesionalización continua y la cooperación interjurisdiccional como eje central de la política de seguridad.