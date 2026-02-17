Noticias Mendoza

Inseguridad náutica

Tragedia en El Carrizal: hallaron sin vida a un hombre de 38 años en el dique

Un hombre de 38 años fue hallado sin vida este lunes por la mañana en el sector del paredón del dique El Carrizal, luego de un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante varias horas. El hecho generó conmoción en la zona y movilizó a efectivos policiales, bomberos y personal especializado en rescates acuáticos.

Según la información oficial, la víctima fue identificada como C. F. y el procedimiento se inició a primera hora del día, tras el alerta de familiares que advirtieron que el hombre había ingresado al agua y no había logrado salir.

¿Cómo comenzó el operativo en el dique El Carrizal?

El despliegue se activó cerca de las 6:55, cuando personal policial de la Subcomisaría El Carrizal tomó conocimiento de que un hombre se había internado nadando en el embalse y no había regresado a la orilla.

De inmediato, efectivos se trasladaron hasta el lugar para constatar la situación y entrevistarse con los presentes. En el sitio se encontraban familiares de la víctima, quienes aportaron los primeros datos sobre lo ocurrido.

La información recabada permitió establecer que el hombre había ingresado al agua con un objetivo puntual, pero que durante el intento de regreso comenzó a tener dificultades.

¿Por qué el hombre había ingresado al embalse?

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, en el agua se observaba una boya de color brillante y el hombre habría decidido entrar nadando para retirarla. La intención, según relataron, era acercarla nuevamente hacia la orilla.

Sin embargo, al intentar regresar comenzó a pedir auxilio, lo que encendió la alarma entre quienes se encontraban en el lugar. La distancia y las condiciones del agua habrían complicado el retorno, derivando en la desaparición de la víctima de la superficie.

El dique El Carrizal es un espejo de agua de grandes dimensiones y profundidad variable, lo que puede representar un riesgo para quienes se internan sin las medidas de seguridad adecuadas.

¿Cómo fue el rastrillaje y dónde encontraron el cuerpo?

Tras la denuncia, se montó un operativo conjunto con la participación de Bomberos de El Carrizal y personal de Náutica, que trabajaron en tareas de búsqueda y rastrillaje en el sector señalado por los familiares.

Las labores incluyeron recorridos en embarcaciones y maniobras de rastreo en el área cercana al paredón. El trabajo se concentró especialmente en el sector conocido como Bahía de los Pobres, donde se presumía que el hombre podría haber sido arrastrado.

Minutos después de las 10 de la mañana, los rescatistas lograron localizar el cuerpo a unos 30 metros de la costa. Posteriormente fue extraído del interior del embalse y trasladado a la orilla, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

¿Qué se sabe hasta el momento de la investigación?

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar con precisión las circunstancias del hecho. En principio, todo indica que se trató de un accidente mientras intentaba retirar la boya del agua.

Las pericias y el informe forense serán claves para establecer detalles sobre la causa del fallecimiento y confirmar la mecánica del episodio.

El caso vuelve a poner en agenda la importancia de extremar las medidas de precaución en espejos de agua abiertos, especialmente en zonas donde la profundidad puede variar de manera abrupta o donde las corrientes internas dificultan el regreso a la orilla.

¿Qué recomendaciones rigen para actividades en el dique?

Si bien el dique El Carrizal es un lugar elegido para actividades recreativas y deportivas, las autoridades suelen insistir en la necesidad de respetar las normas de seguridad, evitar ingresar a zonas no habilitadas y no nadar en áreas profundas sin supervisión ni elementos de flotación adecuados.

También se recomienda no internarse en el agua en soledad y dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier situación de riesgo.

La tragedia ocurrida este lunes enluta a una familia y genera conmoción en la comunidad, al tiempo que refuerza la necesidad de actuar con extrema prudencia en entornos acuáticos. El operativo desplegado permitió recuperar el cuerpo y avanzar con la intervención judicial, mientras se aguardan los resultados de las actuaciones correspondientes.

