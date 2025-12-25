El manto de la Virgen de Copacabana llegó a la habitación de Juan Cruz Yacopini

En medio de su delicado estado de salud tras el accidente en el Dique El Carrizal, el mendocino Juan Cruz Yacopini recibe acompañamiento espiritual. El manto de la Virgen de Copacabana, que desde hace casi tres décadas recorre hospitales de Mendoza, fue acercado a su entorno familiar.

Mientras Juan Cruz Yacopini continúa internado en terapia intensiva luego del grave accidente náutico ocurrido en el Dique El Carrizal, la fe se sumó al acompañamiento médico. En las últimas horas, el manto de la Virgen de Copacabana llegó para acompañar espiritualmente al joven deportista mendocino, en un gesto de esperanza impulsado por familiares y miembros de la comunidad religiosa de Tupungato.

¿Cómo llegó el manto de la Virgen de Copacabana a Juan Cruz Yacopini?

La iniciativa surgió a partir de personas vinculadas a la parroquia Nuestra Señora del Socorro de Tupungato, quienes se comunicaron con la familia de Yacopini para ofrecer este acompañamiento espiritual. Poco tiempo después del accidente, el manto fue llevado para permanecer junto al joven, acompañado por oraciones y el afecto de sus seres queridos.

El gesto se enmarca en una tradición de fe que desde hace 28 años se repite en distintos puntos de Mendoza.

¿Qué es el manto de la Virgen de Copacabana?

El manto de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, recorre hospitales y hogares mendocinos desde hace casi tres décadas. Quienes participan de esta experiencia lo consideran un símbolo de consuelo y esperanza en momentos de extrema dificultad.

El manto llegó a Tupungato de la mano de Delma, una mujer que oficia como custodio y nexo con las familias que solicitan acompañamiento espiritual. La tarea se realiza bajo la supervisión del padre Alejandro, párroco local.

¿Cómo se realiza el acompañamiento espiritual con el manto?

Ante situaciones de salud delicadas, el manto se coloca sobre la persona enferma como un gesto de contención. No existe un ritual fijo: algunos rezan, otros guardan silencio. El momento se vive como una experiencia íntima y respetuosa.

“La imposición del manto es un abrazo sin palabras, pero con susurros al corazón”, explicó Delma en diálogo con MDZ.

¿Desde cuándo el manto recorre hospitales de Mendoza?

El manto llegó a Tupungato hace 28 años, cuando un sacerdote se lo entregó a Delma para su custodia. Desde entonces, recorre distintos puntos de la provincia acompañando situaciones críticas de salud.

“Desde que llegó, nunca se quedó mucho tiempo en casa. Va y viene porque las necesidades son muchas”, relató.

¿Qué otros casos acompañó el manto en Mendoza?

Entre los testimonios mencionados por los fieles se encuentran situaciones de extrema gravedad que lograron revertirse. Uno de ellos es el de un niño internado en el Hospital Notti con pronóstico reservado, que logró recuperarse. Otro caso recordado es el de Giuliana Lucoski, ex reina de la Vendimia, quien atravesó un grave accidente en 2022 y también recibió este acompañamiento espiritual.

Delma también compartió una experiencia personal vinculada a la recuperación de su padre, hoy de 92 años, tras una situación clínica crítica.

¿Quién es la Virgen de Copacabana?

La Virgen de Copacabana es la patrona de Bolivia. Su culto se remonta a 1583, cuando el artesano indígena Francisco Tito Yupanqui talló su imagen tras una aparición en sueños. La imagen original se encuentra en la Basílica de Copacabana y es considerada milagrosa por miles de peregrinos.

En 1925 fue coronada canónicamente y declarada Reina de la Nación por el papa Pío XI.