El metegol paralímpico mendocino hará historia y jugará el Mundial de Clubes

El metegol paralímpico de Mendoza alcanzó un hito histórico tras confirmarse su participación en el Mundial de Clubes de la ITSF, que se disputará del 6 al 8 de febrero de 2026 en Sicilia, Italia. Gracias al patrocinio de un empresario estadounidense vinculado al Love Foosball Club, el equipo viajará a Europa y se convertirá en el primer representante de América en competir a nivel mundial en esta disciplina.

¿Cómo se concretó la participación del equipo mendocino en el Mundial de Italia?

La clasificación se dio luego de que un empresario estadounidense, referente del Love Foosball Club, conociera el nivel competitivo de los jugadores mendocinos y decidiera patrocinar su participación. El apoyo cubrirá los pasajes aéreos, mientras que la organización en Italia se hará cargo de la estadía y los traslados internos.

¿Por qué esta participación es un hecho histórico para el metegol argentino?

La travesía a Sicilia marcará un antes y un después, ya que el equipo paralímpico mendocino será el primero de todo el continente americano en disputar un Mundial de Clubes de fútbol de mesa, posicionando a la Argentina en la élite internacional de esta disciplina.

¿Cómo será la preparación del equipo para el desafío internacional?

La preparación será intensa y a contrarreloj. Durante enero, el plantel entrenará en el Rotary Club del departamento de San Martín, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas y técnicas al certamen mundialista.

¿Qué antecedentes competitivos tiene el equipo mendocino?

Los jugadores vienen de participar en la Copa América de Clubes disputada en Junín, donde enfrentaron a ocho equipos de alto nivel de Chile, Estados Unidos y Buenos Aires. Aunque finalizaron séptimos, destacaron el valor del roce competitivo frente a planteles profesionales.

¿Quiénes integran la delegación que viajará a Italia?

El equipo estará conformado por los jugadores Mauricio Cantalejos, Mario Colque y José Luzuriaga, junto al cuerpo técnico integrado por Sergio Páez y Javier Longone. Algunos integrantes realizan tratamientos físicos intensivos para llegar al cien por ciento al torneo.

¿Cómo se juega el Mundial de Clubes de metegol paralímpico?

Según explicaron los propios protagonistas, el torneo se disputa a 30 goles, en formato 3 contra 3. Las parejas se rotan cada 10 goles: primero juegan A y B, luego B y C, y finalizan A y C.

¿Qué iniciativa busca que el metegol sea reconocido como deporte en Mendoza?

A pedido del plantel, la diputada provincial Josefina Canale presentó un proyecto para que el fútbol de mesa sea reconocido oficialmente como deporte en la provincia. El documento destaca que países de Europa, Asia, África, Sudamérica y Norteamérica ya avanzaron en ese sentido.

¿Cuáles son los beneficios del fútbol de mesa como disciplina deportiva?

El proyecto resalta múltiples beneficios, entre ellos la mejora de la coordinación ojo-mano, el aumento de los reflejos y la concentración, el fortalecimiento de los miembros superiores y la ausencia de contraindicaciones físicas. Además, puede ser practicado por personas de todas las edades y géneros, sin comprometer órganos vitales, y contribuye al bienestar emocional, la reducción del estrés y la mejora de la salud mental.