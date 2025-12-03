Noticias Mendoza



Mendoza
Docente reincidene

El profesor de tenis recibió una nueva condena por abuso en San Martín

Un profesor de tenis de San Martín recibió una nueva condena por un caso de abuso y la Justicia unificó sus penas en 10 años de prisión efectiva. Su identidad permanece reservada para resguardar a las víctimas.

El profesor de tenis de San Martín ya había sido sentenciado anteriormente y ahora aceptó su responsabilidad en una segunda causa por abuso a través de un juicio abreviado, lo que permitió fijar una pena única de 10 años de prisión. La investigación determinó que los hechos se extendieron durante 2022 y 2023, y que la denuncia formal se concretó en 2024.

¿Cuál fue la nueva condena que recibió el profesor de tenis?

El acusado acordó una pena de 7 años y 8 meses en un juicio abreviado. Al sumarse a la condena previa, la Justicia de Mendoza fijó una pena unificada de 10 años de prisión efectiva.

¿Cómo se iniciaron las primeras actuaciones judiciales?

La causa comenzó tras una denuncia presentada por un familiar de la víctima, lo que permitió abrir la investigación y tomar las primeras declaraciones.

¿Qué determinó la investigación sobre los hechos?

A lo largo del proceso se reunieron pruebas y testimonios que confirmaron conductas persistentes a lo largo de 2022 y 2023, lo que derivó en el avance de la causa.

¿Cuándo se pudo formalizar la denuncia que impulsó la unificación de penas?

Recién en 2024 se logró avanzar en una denuncia formal, lo que permitió a la Justicia consolidar las pruebas y definir la condena unificada.

En pleno calor

¿Por qué hay corte de agua en gran parte de la Ciudad de Mendoza?

La Lepra

¿Cuál es la postura de Independiente Rivadavia sobre el futuro de Sebastián Villa?

EE.UU.

Deportarán a cinco mendocinos detenidos en Miami por robos en el Dolphin Mall

Transporte público

Metrotranvía de Mendoza: la Etapa III avanza y supera el 68% de ejecución

Prevención y salud

Vacunación en Mendoza: alertan por la caída en el segundo año de vida

Liga Mendocina

Padres de jugadores de Palmira piden la detención de Omar Sperdutti

