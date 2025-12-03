El profesor de tenis recibió una nueva condena por abuso en San Martín

Un profesor de tenis de San Martín recibió una nueva condena por un caso de abuso y la Justicia unificó sus penas en 10 años de prisión efectiva. Su identidad permanece reservada para resguardar a las víctimas.

El profesor de tenis de San Martín ya había sido sentenciado anteriormente y ahora aceptó su responsabilidad en una segunda causa por abuso a través de un juicio abreviado, lo que permitió fijar una pena única de 10 años de prisión. La investigación determinó que los hechos se extendieron durante 2022 y 2023, y que la denuncia formal se concretó en 2024.

¿Cuál fue la nueva condena que recibió el profesor de tenis?

El acusado acordó una pena de 7 años y 8 meses en un juicio abreviado. Al sumarse a la condena previa, la Justicia de Mendoza fijó una pena unificada de 10 años de prisión efectiva.

¿Cómo se iniciaron las primeras actuaciones judiciales?

La causa comenzó tras una denuncia presentada por un familiar de la víctima, lo que permitió abrir la investigación y tomar las primeras declaraciones.

¿Qué determinó la investigación sobre los hechos?

A lo largo del proceso se reunieron pruebas y testimonios que confirmaron conductas persistentes a lo largo de 2022 y 2023, lo que derivó en el avance de la causa.

¿Cuándo se pudo formalizar la denuncia que impulsó la unificación de penas?

Recién en 2024 se logró avanzar en una denuncia formal, lo que permitió a la Justicia consolidar las pruebas y definir la condena unificada.