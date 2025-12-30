El Rey Rock Festival celebra en la Catedral del Rock de Mendoza en Rivadavia

El viernes 9 de enero de 2026, la Catedral del Rock será escenario de una nueva edición del Rey Rock Festival, un suceso que reunirá a bandas mendocinas, artistas invitados y expresiones culturales en una noche que combina rock, arte y celebración en La Finca.

La propuesta comenzará a las 22 y contará con una grilla diversa que incluye a T.R.E.N., Marcelo Zoloa —vocalista de Bela Lugosi—, Carnívora y Dr. Salitre, además de artistas invitados que aportarán distintas disciplinas al espectáculo.

¿Cuándo y dónde se realiza el Rey Rock Festival?

El Rey Rock Festival se realizará el viernes 9 de enero de 2026, a partir de las 22, en La Catedral del Rock (La Finca), uno de los espacios emblemáticos para la música en vivo en Mendoza.

El lugar se ha consolidado como un punto de referencia para el circuito independiente, albergando sucesos que combinan propuestas musicales y artísticas.

¿Qué artistas integran la grilla del Rey Rock Festival?

La edición 2026 del Rey Rock Festival contará con la participación de:

T.R.E.N.

Marcelo Zoloa (vocalista de Bela Lugosi)

Carnívora

Dr. Salitre

TOLUENO

La apertura del escenario estará a cargo de Paula Freire, mientras que la propuesta se completa con una colaboración artística de Elisabeth Escudero y una presentación de tango contemporáneo de Natalia Labeguerie, artista invitada desde Córdoba.

¿Cómo llegar a la Catedral del Rock de Mendoza?

La Catedral del Rock está ubicada en La Finca, un punto de referencia para la escena musical mendocina y de fácil acceso desde distintos puntos del Gran Mendoza.

Para llegar al lugar del Rey Rock Festival se puede utilizar transporte particular o servicios de movilidad urbana. La ubicación exacta puede consultarse en el siguiente enlace de Google Maps:

¿Qué tipo de propuesta ofrece el Rey Rock Festival?

El Rey Rock Festival propone una experiencia que trasciende lo musical. Además de rock en vivo, el suceso integra arte visual, performance y danza, generando un cruce de lenguajes que refuerza su identidad cultural y su perfil independiente.

La combinación de bandas locales con artistas invitados de otras provincias apunta a fortalecer el intercambio cultural y ampliar el alcance del circuito mendocino.

¿Por qué la Catedral del Rock es un espacio clave para la cultura independiente?

La Catedral del Rock se ha convertido en un escenario central para la música independiente en Mendoza, ofreciendo un espacio donde confluyen bandas emergentes y consolidadas, junto con expresiones artísticas diversas.

Su programación sostenida y su vínculo con la escena local la posicionan como un punto estratégico para suceso culturales como el Rey Rock Festival.

¿Qué representa el Rey Rock Festival para la escena musical mendocina?

El Rey Rock Festival se consolida como un espacio de encuentro para el rock mendocino, promoviendo la producción local y generando instancias de visibilidad para artistas de distintos géneros y trayectorias.

En un contexto de transformación del consumo cultural, el suceso apuesta por el encuentro presencial, la diversidad artística y el fortalecimiento de la escena independiente.