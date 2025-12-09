El Senado decidió sobre la minería en Mendoza en medio de protestas

La Cámara de Senadores trató cuatro proyectos clave impulsados por Alfredo Cornejo, entre ellos la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge. Afuera, organizaciones ambientalistas mantuvieron protestas mientras avanza el debate legislativo.

Este martes, tras obtener despacho favorable en el plenario de comisiones y en un clima marcado por manifestaciones en el exterior de la Legislatura, la Cámara de Senadores de Mendoza dio tratamiento a cuatro leyes mineras impulsadas por el gobernador Alfredo Cornejo. El punto central es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge, destinado a la extracción de cobre en Uspallata.

¿Qué otras leyes mineras se debaten hoy?

Además del Proyecto San Jorge, el Senado discutió reformas vinculadas a las regalías mineras, la DIA de los nuevos proyectos del Distrito Minero Malargüe y la creación del Fondo Compensador Ambiental. Todas estas iniciativas ya contaban con media sanción de Diputados y recibieron aval de comisiones.

¿Para qué sirve el nuevo Fondo Compensador Ambiental?

El fondo busca garantizar que la provincia tenga capacidad de respuesta inmediata ante daños ambientales colectivos o emergencias. Se financiará con multas, impuestos ambientales, indemnizaciones y otros recursos. Su finalidad es restaurar áreas afectadas cuando no haya responsables identificados o cuando estos no puedan afrontar los costos.

¿Cómo cambiará el sistema de regalías mineras en Mendoza?

El proyecto fija criterios unificados de cálculo, mayores exigencias de trazabilidad y un esquema de distribución claro entre la Provincia y los municipios. Se considera una pieza clave dentro de la agenda minera oficial, ya que establece reglas estables y una distribución equitativa de los recursos.

El nuevo régimen se adecua a la Ley Nacional de Inversiones Mineras Nº 24.196, que establece un tope del tres por ciento sobre el valor “boca mina”. Ese límite ya estaba vigente en Mendoza por adhesión previa.

Según la propuesta, el ochenta y ocho por ciento de lo recaudado irá a Rentas Generales, desde donde se financiarán tareas de monitoreo ambiental y el funcionamiento de la Policía Ambiental Minera. El doce por ciento restante será destinado a los municipios con actividad extractiva para obras sociales, productivas y de infraestructura ambiental.

¿Por qué el Proyecto San Jorge es considerado estratégico?

El PSJ Cobre Mendocino es el primer proyecto de cobre de mediana escala en la provincia y se considera clave para el desarrollo de tecnologías limpias y la transición energética. Su DIA fue aprobada tras un proceso amplio que incluyó una audiencia pública con alta participación, dieciséis dictámenes técnicos y análisis de organismos especializados. La evaluación contempla de manera diferenciada las etapas de construcción, operación y cierre.

¿Qué implica la aprobación del Distrito Minero Occidental II?

La segunda fase del Distrito Minero Occidental II (MDMO II), en Malargüe, obtuvo aval para avanzar con su DIA, que incluye veintisiete nuevos proyectos de exploración. Con esto, Malargüe consolida uno de los polos mineros más activos del país, alcanzando un total de sesenta y cinco proyectos exploratorios.

La evaluación fue rigurosa e incorporó planes específicos para zonas de altura, seguimiento ambiental estricto, talleres participativos y visitas técnicas.