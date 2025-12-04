Noticias Mendoza

Marcha antiminera

Ulpiano Suarez repudió el vandalismo: “En Mendoza, el orden no se negocia”

Tras los destrozos provocados durante las manifestaciones antimineras en el centro de la Ciudad, el intendente Ulpiano Suarez lanzó un mensaje contundente, confirmó que se investigará a los responsables y adelantó que se aplicarán sanciones según el Código de Convivencia.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, criticó con dureza los actos vandálicos registrados esta semana durante las marchas antimineras, que dejaron pintadas y daños en distintos sectores del centro. Mientras avanza el debate legislativo sobre un paquete de leyes, el jefe comunal aseguró que se trabaja para identificar a los responsables y remarcó que el orden y la convivencia “no se negocian” en la provincia.

Intendente de Mendoza, el único argentino en el suceso de ciudades inteligentes en Barcelona

¿Qué dijo Ulpiano Suarez sobre los hechos vandálicos?

A través de sus redes sociales, Suarez sostuvo que vivir en sociedad implica aceptar las diferencias sin destruir bienes públicos. Señaló que distintas zonas de la Ciudad —como la Peatonal Sarmiento y la Plaza Independencia— amanecieron “enchastradas y vandalizadas”, y lamentó los daños ocasionados durante las marchas.

¿Cómo avanza la investigación por los destrozos en el centro?

El intendente indicó que ya comenzaron las tareas de limpieza y reparación, pero también afirmó que, junto al Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, se avanzará en la identificación de quienes provocaron los daños. Recordó que las áreas afectadas cuentan con cámaras y vigilancia, lo que facilitará la tarea.

¿Qué medidas anunciarán las autoridades provinciales?

Este jueves, a partir de las 8.30, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el jefe de la Policía, Marcelo Calipo, brindarán precisiones sobre las acciones que se implementarán de ahora en adelante ante hechos similares en la Ciudad.

¿Qué sanciones podrían aplicarse a los responsables?

Suarez adelantó que las personas identificadas serán sancionadas en el marco del Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza. Reiteró que en la capital provincial “las leyes y normas se cumplen” y que se aplicarán todas las medidas que correspondan.





