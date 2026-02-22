Elecciones municipales en Mendoza: Emir Félix votó en San Rafael e insistió con la autonomía

Las elecciones municipales en Mendoza iniciaron este domingo a las 8 y uno de los primeros en votar fue el diputado nacional Emir Félix, quien emitió su sufragio en San Rafael y volvió a poner en agenda la autonomía municipal en un contexto marcado por la posible baja participación.

Desde las 8 de la mañana se desarrollaron las elecciones municipales en distintos departamentos de Mendoza, en una jornada que, según anticiparon varios dirigentes, pudo estar atravesada por una menor concurrencia debido a la época del año. En ese marco, el diputado nacional Emir Félix votó en San Rafael y analizó el escenario electoral, con especial énfasis en el debate por la autonomía departamental.

El legislador sufragó en la escuela San Antonio, ubicada sobre Avenida Balloffet, acompañado por su hermano, el intendente Omar Félix. Tras emitir su voto, dialogó con la prensa y se refirió tanto al desarrollo de la jornada como al eje central de su campaña como candidato a convencional.

¿Cómo se desarrollaron las elecciones municipales en Mendoza?

Las elecciones municipales en Mendoza comenzaron puntualmente a las 8, con normalidad en la apertura de mesas y sin reportes de incidentes relevantes en las primeras horas. Sin embargo, uno de los puntos que generó expectativa es el nivel de participación.

Emir Félix advirtió que se trató de “una elección distinta”, marcada por el calendario. “Es una elección en un mes difícil, como es el último domingo de febrero, con muchas personas de vacaciones”, señaló el exintendente de San Rafael, al explicar que la fecha podría influir en la asistencia a las urnas.

A pesar de ese contexto, el diputado se mostró confiado en la conducta cívica de los vecinos del sur provincial. “Los sanrafaelinos tienen una muy buena conducta cívica”, afirmó, y remarcó que espera una concurrencia importante a lo largo del día.

La jornada electoral se extendió hasta las 18, cuando cerraron las mesas y comenzó el escrutinio provisorio.

¿Por qué Emir Félix volvió a hablar de la autonomía municipal?

Durante sus declaraciones, Emir Félix volvió a poner el foco en la autonomía municipal, uno de los ejes centrales de su campaña como candidato a convencional.

“En la semana la Corte nos dio la razón. Este es el principio de la discusión”, sostuvo, en referencia a recientes decisiones judiciales vinculadas a la discusión institucional entre el departamento de San Rafael y la Provincia.

El dirigente aseguró que el debate ya trascendió el plano local y se instaló a nivel provincial. “San Rafael ha iniciado una agenda provincial con su pelea por la autonomía que, en definitiva, lo promueve la Constitución Nacional pero Mendoza no lo cumple”, expresó.

La autonomía municipal implica, entre otros aspectos, mayores facultades para que los departamentos puedan tomar decisiones sobre temas clave sin depender de autorizaciones o regulaciones provinciales.

¿Qué limitaciones mencionó el diputado sobre su gestión como intendente?

En su análisis político, Emir Félix también hizo referencia a su experiencia al frente del municipio y a las dificultades que, según afirmó, enfrentó por falta de herramientas legales y administrativas.

“A mí como intendente me faltaron herramientas que no tuve para gestionar y espero que los próximos jefes comunales las dispongan”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó inconvenientes vinculados al manejo del agua, el arbolado público, certificaciones de bomberos y el consejo del loteo, entre otros temas que —según explicó— muchas veces exceden la jurisdicción municipal.

“Es muy incómodo responder al vecino que no tenemos jurisdicción sobre determinados temas”, agregó, al describir situaciones frecuentes en la gestión diaria.

¿Qué expectativa tiene sobre el resultado electoral?

El legislador nacional expresó su expectativa respecto de la comprensión del electorado sobre la propuesta planteada en campaña.

“Estamos esperanzados que la gente haya entendido lo que les explicamos durante esta campaña, que ha sido corta porque el proceso así lo genera”, señaló.

La elección departamental se da en un contexto particular, no solo por la fecha en pleno receso estival, sino también por el debate institucional que atraviesa a San Rafael en torno a su relación con la Provincia.

En ese marco, la participación ciudadana fue uno de los datos clave de la jornada. Con el inicio formal a las 8 y el desarrollo normal de los comicios, la atención estuvo puesta tanto en la concurrencia a las urnas como en el impacto político que pueda tener el resultado en la discusión por la autonomía municipal.