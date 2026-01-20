Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

Concejales y convencionales municipales se elegirán el 22 de febrero. Emir Félix lanzó la campaña del oficialismo con el objetivo de retener el control político del Concejo Deliberante y avanzar con la autonomía municipal.

La campaña electoral para las elecciones municipales del 22 de febrero ya está en marcha en seis departamentos de Mendoza y San Rafael es uno de los focos centrales. En el primer minuto del domingo 18 de enero, Emir Félix lanzó su spot en redes sociales “San Rafael en Marcha“, encabezando la lista del oficialismo local en una contienda clave que definirá concejales y convencionales municipales, en un contexto político marcado por la derrota del peronismo en los comicios nacionales de octubre.

¿Qué se vota en San Rafael el 22 de febrero?

La ciudadanía de San Rafael elegirá concejales y convencionales municipales. Estos últimos tendrán la responsabilidad de redactar la primera carta orgánica del departamento, en el marco del proceso de autonomía municipal impulsado por el intendente Omar Félix.

¿Por qué Emir Félix encabeza la campaña del oficialismo?

Emir Félix es una de las figuras con mejor imagen en el departamento y presidente del PJ mendocino. Fue intendente durante tres períodos y, junto a su hermano Omar, se alternan la conducción municipal desde 2003. Su candidatura busca reforzar el voto peronista y evitar una nueva derrota electoral.

¿Qué intenta evitar el peronismo en esta elección?

El principal objetivo del oficialismo es no repetir el resultado de octubre pasado, cuando La Libertad Avanza se impuso en San Rafael por una diferencia de diez puntos en las categorías legislativas nacionales y provinciales, pese a que Emir Félix fue candidato a diputado nacional.

¿Qué está en juego para Omar Félix en el Concejo Deliberante?

La elección es clave para mantener el quórum en el Concejo Deliberante. Una pérdida de bancas podría debilitar la gestión municipal y complicar la implementación de la autonomía local. Por eso, Emir y Omar Félix recorrerán juntos el departamento para pedir el voto.

¿Cómo será la convención municipal de San Rafael?

La convención estará integrada por 24 convencionales electos en febrero. Deberá comenzar a sesionar 60 días después de la proclamación y tendrá un plazo máximo de 90 días para redactar la carta orgánica, que definirá nuevas normas institucionales, políticas, administrativas, económicas y financieras.

¿Qué postura tiene Emir Félix frente al Gobierno nacional?

Durante la campaña, Emir Félix cuestiona al presidente Javier Milei, el rumbo económico del Gobierno nacional y la falta de diálogo con las provincias y los municipios, posicionándose como una voz crítica desde el peronismo mendocino.

¿Cuáles son las fechas clave del cronograma electoral?

La elección será atípica en Mendoza, ya que por primera vez desde la reforma electoral de 2017 se aplica el desdoblamiento de los comicios de medio término.

Las fechas principales son: