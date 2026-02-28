Elecciones en San Rafael: Omar Félix profundizó la ruptura con La Cámpora

Tras la derrota por un punto ante el frente Cambia Mendoza – La Libertad Avanza, el intendente de San Rafael, Omar Félix, cuestionó con dureza a La Cámpora, defendió el rol de los intendentes en la reconstrucción del peronismo y puso el foco en 2027, con Matías Stevanato en el centro de la escena.

El resultado electoral del domingo en San Rafael sigue generando repercusiones dentro del peronismo mendocino. Aunque se trató de elecciones municipales, el impacto político excede lo local y dejó al descubierto la peor etapa en la relación entre el sector vinculado a los intendentes y La Cámpora. El intendente Omar Félix fue contundente al analizar la derrota por menos de un punto frente al frente Cambia Mendoza – La Libertad Avanza y apuntó directamente contra la agrupación kirchnerista.

¿Qué dijo Omar Félix tras la derrota en San Rafael?

En declaraciones a MDZ Radio, en el programa Libre de Humo, el jefe comunal reconoció la ajustada caída en la categoría de concejales, pero relativizó el resultado general.

Félix sostuvo que el peronismo local tenía medido que una lista unificada con La Cámpora hubiera sido perjudicial. “Nosotros teníamos muy medido que estando juntos perdíamos por mucha más diferencia”, afirmó, rechazando la especulación de que una unidad hubiese cambiado el resultado.

Además, destacó que su espacio logró imponerse en la categoría de convencionales por más de 2.800 votos, un dato que consideró clave dentro de la estrategia política del oficialismo local. “No nos fue bien en concejales por menos de un punto”, remarcó.

¿Por qué se profundizó la ruptura con La Cámpora?

La tensión escaló cuando La Cámpora decidió competir por fuera del Partido Justicialista con el espacio San Rafael Futuro, luego de denunciar presuntos desmanejos en la selección de candidaturas.

Félix calificó esa decisión como parte de una metodología “casi extorsiva”. Según explicó, existe un sector del kirchnerismo que plantea la política bajo la lógica de “si no me das esto, voy por fuera”, en referencia directa a la estrategia adoptada en San Rafael.

El intendente fue más allá y cuestionó la representatividad electoral de la agrupación. En un padrón de 158 mil votantes, el espacio disidente obtuvo alrededor de cuatro mil votos. “Habla del nivel de representatividad. En realidad habla de un rechazo fuerte, tanto político como social”, subrayó.

No obstante, también reconoció que la participación fue baja: votaron 78.409 personas, lo que evidencia un nivel de presentismo que impacta en la lectura política de cualquier resultado.

¿Hay autocrítica en el peronismo mendocino?

Félix evitó hacer una autocrítica profunda del peronismo en su conjunto, aunque admitió que el espacio necesita un debate interno. Aseguró que hubo “cierta recuperación” en los últimos comicios, pero planteó que la fuerza atraviesa una etapa que requiere revisión.

En ese sentido, advirtió que es necesario el “coraje” de muchos dirigentes para asumir que se debe construir una nueva etapa, sin subordinación a decisiones de liderazgos que busquen perpetuarse o actuar con lógicas hegemónicas.

El intendente defendió el rol de los jefes comunales como eje de una eventual reconstrucción partidaria, aunque alertó sobre el riesgo de la endogamia política. “La dirigencia política no puede ser solo aquellos que estamos ocupando lugares de protagonismo. Tenemos que generar espacios de visibilidad para dirigentes nuevos, con ideas innovadoras y superadoras”, afirmó.

¿Qué escenario se proyecta hacia 2027?

Aunque falta tiempo para la próxima elección provincial, Félix reconoció que los intendentes hoy ocupan el centro de la escena política dentro del peronismo mendocino. En ese marco, mencionó especialmente a Matías Stevanato, jefe comunal de Maipú, quien ganó los comicios en su departamento por tres puntos.

Según Félix, el peso electoral del Gran Mendoza y la gestión en Maipú posicionan a Stevanato como una figura con proyección provincial. “Es lógico que su presencia en el principal conglomerado electoral lo ayude muchísimo, y no dudo que tendría apoyo de la dirigencia mendocina”, sostuvo.

De todos modos, remarcó que la prioridad inmediata debe ser la gestión en un contexto económico complejo y evitó anticipar definiciones prematuras.

¿Se puede construir un proyecto provincial autónomo del escenario nacional?

Otro de los ejes que planteó Félix fue la posibilidad de consolidar un proyecto político en Mendoza con autonomía respecto de la coyuntura nacional.

“El electorado tiene una madurez política que permite diferenciar lo que ocurre en la Nación y en la Provincia”, afirmó, dejando abierta la puerta a una estrategia que no dependa exclusivamente de las dinámicas del peronismo a nivel país.

La derrota en San Rafael, más allá de su carácter municipal, dejó expuesta una fractura profunda dentro del peronismo mendocino. La relación entre el sector de los intendentes y La Cámpora atraviesa su momento más tenso, con acusaciones cruzadas sobre legitimidad, representatividad y conducción política.

De cara a los próximos años, el desafío será resolver esa interna sin perder competitividad electoral. El debate sobre liderazgos, renovación y estrategia provincial ya comenzó, y 2027 asoma como el horizonte donde se pondrá a prueba la capacidad de reordenamiento del espacio.