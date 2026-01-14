Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Contingencias Climáticas

Omar Félix afirmó que la lucha antigranizo “sirve y está científicamente comprobada”

El intendente de San Rafael defendió la continuidad del sistema antigranizo y cuestionó la decisión provincial de levantarlo en el resto de la provincia de Mendoza donde estuvo activa durante años. Remarcó su importancia para los pequeños productores.

Por CARLOS FERNÁNDEZ / El intendente de San Rafael, Omar Félix, aseguró que la lucha antigranizo funciona y está respaldada por estudios científicos, al analizar el impacto del levantamiento del sistema en el resto de la provincia de Mendoza, como en la Zona Este provincial, donde estuvo activa durante años. En una entrevista realizada este miércoles, el jefe comunal sostuvo que se trata de un método de mitigación clave para proteger la producción, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad climática.

A pesar del crítico Cornejo, Félix promulgó la autonomía de San Rafael

¿Sirve la lucha antigranizo según Omar Félix?

Sí. Félix afirmó que el sistema “anda muy bien” y que su efectividad está demostrada, aunque aclaró que no existe una protección del cien por ciento porque se trata de combatir fenómenos naturales. Señaló que, al analizar las temporadas en las que San Rafael participó en la operación y el financiamiento, el área afectada por granizo fue considerablemente menor.

¿Qué respaldo científico tiene el sistema antigranizo?

El intendente explicó que existen estadísticas de más de 20 años de operación que permiten comparar los daños antes y después de la implementación del sistema. Según detalló, la evolución histórica demuestra que la lucha antigranizo reduce significativamente el impacto de las tormentas y es utilizada en países como Canadá, Estados Unidos, China, Francia y Rusia.

¿Puede combinarse con otros métodos de protección?

Félix indicó que la lucha antigranizo puede complementarse con otros sistemas como la tela antigranizo, seguros agrícolas y otras tecnologías, aunque aclaró que algunas alternativas tienen limitaciones. En ese sentido, remarcó que el sistema actual es fundamental para zonas donde predominan tormentas de gran intensidad.

¿Por qué es clave para los pequeños productores?

El jefe comunal subrayó que en el sur provincial hay muchos pequeños productores, con explotaciones de alrededor de cinco hectáreas, que no están formalizados y no pueden acceder a seguros agrícolas. “Esta gente está cubierta con este sistema”, afirmó, y advirtió que sin la lucha antigranizo quedarían totalmente desprotegidos ante una tormenta severa.

Persiste la alerta en Mendoza tras las tormentas de granizo en Santa Rosa y San Rafael

¿San Rafael continuará con la lucha antigranizo?

La intención del municipio es continuar, aunque Félix aclaró que hay factores que no dependen del departamento, como la disponibilidad de los aviones, que pertenecen a la Provincia, y el financiamiento del sistema, que incluye la cohetería. No obstante, remarcó que el costo del programa es menor que el impacto económico y social de sostener a productores que pierden toda su cosecha.

¿Qué postura tiene el Gobierno provincial sobre el sistema?

Según explicó el intendente, el Gobierno provincial considera que la lucha antigranizo no funciona y no está dispuesto a revisar esa postura, ni siquiera en un ámbito científico. Félix aseguró que desde el sur provincial se planteó el debate en varias oportunidades, pero que no hubo apertura al diálogo.

¿Por qué el granizo es un problema estructural en el sur mendocino?

Félix señaló que la zona sur tiene ventajas comparativas como la disponibilidad de agua y tierra, pero que el granizo es una de sus principales dificultades. En ese contexto, afirmó que la lucha antigranizo es una herramienta clave para mitigar ese riesgo y sostener la actividad productiva.

También puedes leer

Bloomberg Philanthropies

Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo lograron la Certificación Oro What Works Cities 2025

Ataque delictivo

Autódromo de San Martín: destrozaron el kartódromo y robaron luminarias

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez recorrió la obra del bar Astor Club, una nueva apuesta gastronómica y cultural

Producción y empleo

Alertan por fuertes aumentos en frutas y verduras y caída de ventas en Mendoza

Salud pública

Preocupa en Mendoza el consumo de drogas y psicofármacos sin receta médica

Buenos Aires

Juan Cruz Yacopini mostró signos de mejoría y permanece consciente

Te puede interesar

Contingencias Climáticas

Omar Félix afirmó que la lucha antigranizo “sirve y está científicamente comprobada”

Bloomberg Philanthropies

Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo lograron la Certificación Oro What Works Cities 2025

Ataque delictivo

Autódromo de San Martín: destrozaron el kartódromo y robaron luminarias

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez recorrió la obra del bar Astor Club, una nueva apuesta gastronómica y cultural

Producción y empleo

Alertan por fuertes aumentos en frutas y verduras y caída de ventas en Mendoza

Salud pública

Preocupa en Mendoza el consumo de drogas y psicofármacos sin receta médica

Buenos Aires

Juan Cruz Yacopini mostró signos de mejoría y permanece consciente

Río Grande

Renunció la Virreina de la Vendimia Departamental de Malargüe

Protegiendo a bebés

Campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

Ciudad de Mendoza

Avanza la urbanización de la explaya San Agustín: construirán viviendas sociales

Ejecución de sentencia

Mendoza prorrogó la suspensión de juicios por deudas hipotecarias

Verano 2026

Qué documentación necesitás para viajar en auto al exterior desde Argentina

Elecciones 2026

Lo que tenés que saber de los departamentos mendocinos que van a las urnas en febrero

CECITyS advierte

Apertura de importaciones y nuevo vínculo con Chile golpean al comercio mendocino

Congreso de la Nación

Arrieta cuestionó a Milei por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Guaymallén

Murió un hombre en la Terminal de Ómnibus de Mendoza

Galardón Internacional

Teresita, la científica de Mendoza del CONICET reconocida por su aporte contra el cáncer

Guaymallén

Salvaron a una perra y sus siete cachorros atrapados en una acequia

Cynthia Landi, la víctima fatal del crimen a la salida del boliche.
Imputado de homicidio

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: se entregó el cuarto sospechoso

Torneo Apertura 2026

Gimnasia y Esgrima ajusta detalles para la Liga Profesional y suma refuerzos