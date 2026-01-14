Omar Félix afirmó que la lucha antigranizo “sirve y está científicamente comprobada”

El intendente de San Rafael defendió la continuidad del sistema antigranizo y cuestionó la decisión provincial de levantarlo en el resto de la provincia de Mendoza donde estuvo activa durante años. Remarcó su importancia para los pequeños productores.

Por CARLOS FERNÁNDEZ / El intendente de San Rafael, Omar Félix, aseguró que la lucha antigranizo funciona y está respaldada por estudios científicos, al analizar el impacto del levantamiento del sistema en el resto de la provincia de Mendoza, como en la Zona Este provincial, donde estuvo activa durante años. En una entrevista realizada este miércoles, el jefe comunal sostuvo que se trata de un método de mitigación clave para proteger la producción, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad climática.

¿Sirve la lucha antigranizo según Omar Félix?

Sí. Félix afirmó que el sistema “anda muy bien” y que su efectividad está demostrada, aunque aclaró que no existe una protección del cien por ciento porque se trata de combatir fenómenos naturales. Señaló que, al analizar las temporadas en las que San Rafael participó en la operación y el financiamiento, el área afectada por granizo fue considerablemente menor.

¿Qué respaldo científico tiene el sistema antigranizo?

El intendente explicó que existen estadísticas de más de 20 años de operación que permiten comparar los daños antes y después de la implementación del sistema. Según detalló, la evolución histórica demuestra que la lucha antigranizo reduce significativamente el impacto de las tormentas y es utilizada en países como Canadá, Estados Unidos, China, Francia y Rusia.

¿Puede combinarse con otros métodos de protección?

Félix indicó que la lucha antigranizo puede complementarse con otros sistemas como la tela antigranizo, seguros agrícolas y otras tecnologías, aunque aclaró que algunas alternativas tienen limitaciones. En ese sentido, remarcó que el sistema actual es fundamental para zonas donde predominan tormentas de gran intensidad.

¿Por qué es clave para los pequeños productores?

El jefe comunal subrayó que en el sur provincial hay muchos pequeños productores, con explotaciones de alrededor de cinco hectáreas, que no están formalizados y no pueden acceder a seguros agrícolas. “Esta gente está cubierta con este sistema”, afirmó, y advirtió que sin la lucha antigranizo quedarían totalmente desprotegidos ante una tormenta severa.

¿San Rafael continuará con la lucha antigranizo?

La intención del municipio es continuar, aunque Félix aclaró que hay factores que no dependen del departamento, como la disponibilidad de los aviones, que pertenecen a la Provincia, y el financiamiento del sistema, que incluye la cohetería. No obstante, remarcó que el costo del programa es menor que el impacto económico y social de sostener a productores que pierden toda su cosecha.

¿Qué postura tiene el Gobierno provincial sobre el sistema?

Según explicó el intendente, el Gobierno provincial considera que la lucha antigranizo no funciona y no está dispuesto a revisar esa postura, ni siquiera en un ámbito científico. Félix aseguró que desde el sur provincial se planteó el debate en varias oportunidades, pero que no hubo apertura al diálogo.

¿Por qué el granizo es un problema estructural en el sur mendocino?

Félix señaló que la zona sur tiene ventajas comparativas como la disponibilidad de agua y tierra, pero que el granizo es una de sus principales dificultades. En ese contexto, afirmó que la lucha antigranizo es una herramienta clave para mitigar ese riesgo y sostener la actividad productiva.