Hallaron sin vida a Elizabeth Vela en un canal de riego de San Rafael tras días de búsqueda

Elizabeth Vela fue encontrada muerta este lunes en San Rafael. La mujer de 59 años era buscada intensamente desde el último fin de semana y su cuerpo fue hallado en un canal de riego de la zona de Salto de las Rosas. La investigación continúa bajo las actuaciones de la Justicia.

Elizabeth Vela fue hallada sin vida este lunes en San Rafael, poniendo fin a la intensa búsqueda que se había desplegado desde el último fin de semana. El cuerpo de la mujer de 59 años fue encontrado en el interior de un canal de riego ubicado en la zona de Salto de las Rosas, luego de un amplio operativo encabezado por efectivos policiales.

Durante la mañana del lunes, las autoridades reforzaron los rastrillajes en las inmediaciones del Canal Babacce, donde concentraban las tareas de búsqueda ante distintos indicios recopilados durante la investigación.

¿Dónde encontraron a Elizabeth Vela?

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo poco después de las 12:30, cuando efectivos de distintas dependencias policiales, junto con personal de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), localizaron el cuerpo debajo de un puente, antes de llegar a calle Línea Ancha, en la zona de Salto de las Rosas.

Tras el descubrimiento, el lugar fue preservado para permitir el trabajo del personal de Policía Científica y de la Justicia, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Cómo fue el operativo de búsqueda en San Rafael

La desaparición de Elizabeth Vela había movilizado un importante operativo de búsqueda durante el fin de semana y la jornada del lunes. En los rastrillajes participaron efectivos de diferentes áreas de la Policía de Mendoza, con apoyo de drones pertenecientes a la Unidad VANT para ampliar el radio de exploración en sectores de difícil acceso.

El operativo se concentró especialmente en las inmediaciones del Canal Babacce, donde finalmente fue localizado el cuerpo.

El hallazgo generó conmoción entre vecinos de San Rafael y motivó la intervención del personal de Relaciones con la Comunidad, que brindó acompañamiento y contención a los familiares de la mujer.

La investigación continúa

Las autoridades judiciales trabajan ahora para completar las pericias y avanzar con la investigación del caso. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Por respeto a la familia y siguiendo las recomendaciones internacionales sobre la cobertura periodística de este tipo de hechos, no se difunden detalles personales ni información que pueda resultar sensible.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar ayuda de inmediato. Hablar con un familiar, una persona de confianza o un profesional de la salud puede marcar una diferencia.