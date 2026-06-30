Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Triste desenlace

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela en un canal de riego de San Rafael tras días de búsqueda

Elizabeth Vela fue encontrada muerta este lunes en San Rafael. La mujer de 59 años era buscada intensamente desde el último fin de semana y su cuerpo fue hallado en un canal de riego de la zona de Salto de las Rosas. La investigación continúa bajo las actuaciones de la Justicia.

Elizabeth Vela fue hallada sin vida este lunes en San Rafael, poniendo fin a la intensa búsqueda que se había desplegado desde el último fin de semana. El cuerpo de la mujer de 59 años fue encontrado en el interior de un canal de riego ubicado en la zona de Salto de las Rosas, luego de un amplio operativo encabezado por efectivos policiales.

Durante la mañana del lunes, las autoridades reforzaron los rastrillajes en las inmediaciones del Canal Babacce, donde concentraban las tareas de búsqueda ante distintos indicios recopilados durante la investigación.

¿Dónde encontraron a Elizabeth Vela?

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo poco después de las 12:30, cuando efectivos de distintas dependencias policiales, junto con personal de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), localizaron el cuerpo debajo de un puente, antes de llegar a calle Línea Ancha, en la zona de Salto de las Rosas.

Tras el descubrimiento, el lugar fue preservado para permitir el trabajo del personal de Policía Científica y de la Justicia, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Elizabeth Vela fue encontrada muerta este lunes en San Rafael. La mujer de 59 años era buscada intensamente desde el último fin de semana y su cuerpo fue hallado en un canal de riego de la zona de Salto de las Rosas. La investigación continúa bajo las actuaciones de la Justicia.

Cómo fue el operativo de búsqueda en San Rafael

La desaparición de Elizabeth Vela había movilizado un importante operativo de búsqueda durante el fin de semana y la jornada del lunes. En los rastrillajes participaron efectivos de diferentes áreas de la Policía de Mendoza, con apoyo de drones pertenecientes a la Unidad VANT para ampliar el radio de exploración en sectores de difícil acceso.

El operativo se concentró especialmente en las inmediaciones del Canal Babacce, donde finalmente fue localizado el cuerpo.

El hallazgo generó conmoción entre vecinos de San Rafael y motivó la intervención del personal de Relaciones con la Comunidad, que brindó acompañamiento y contención a los familiares de la mujer.

La investigación continúa

Las autoridades judiciales trabajan ahora para completar las pericias y avanzar con la investigación del caso. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Por respeto a la familia y siguiendo las recomendaciones internacionales sobre la cobertura periodística de este tipo de hechos, no se difunden detalles personales ni información que pueda resultar sensible.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar ayuda de inmediato. Hablar con un familiar, una persona de confianza o un profesional de la salud puede marcar una diferencia.

También puedes leer

Estado del tiempo

Frente frío en Mendoza: llegan lluvias, viento sur y un brusco descenso de la temperatura

Salud pública

Arte para sanar: un hospital de Mendoza tendrá un aula especial para la recuperación de niños y adolescentes

Vacaciones de Invierno

Ciudad de los Chicos 2026: teatro, Monstriña, cine y cientos de actividades para disfrutar en familia

Copa del Mundo

Mundial 2026: Argentina doblegó a Jordania con goles de Lo Celso, Lautaro y Messi

Crisis en Casa Rosada

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y apuntó contra las denuncias: “No puedo seguir”

Rituales rítmicos

Reggae, ska y cumbia en una sola noche: llega el Segundo Festival Frecuencia Libre al Le Parc

Te puede interesar

Triste desenlace

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela en un canal de riego de San Rafael tras días de búsqueda

Estado del tiempo

Frente frío en Mendoza: llegan lluvias, viento sur y un brusco descenso de la temperatura

Salud pública

Arte para sanar: un hospital de Mendoza tendrá un aula especial para la recuperación de niños y adolescentes

Vacaciones de Invierno

Ciudad de los Chicos 2026: teatro, Monstriña, cine y cientos de actividades para disfrutar en familia

Copa del Mundo

Mundial 2026: Argentina doblegó a Jordania con goles de Lo Celso, Lautaro y Messi

Crisis en Casa Rosada

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y apuntó contra las denuncias: “No puedo seguir”

Rituales rítmicos

Reggae, ska y cumbia en una sola noche: llega el Segundo Festival Frecuencia Libre al Le Parc

Mapa del INPRES

Mendoza lidera el mapa de riesgo sísmico: por qué tiene el mayor peligro de terremotos

Drogas peligrosas

Narcotráfico en Mendoza: secuestraron más de 174 mil dólares y detuvieron a tres personas

El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.
Copa del Mundo 2026

Argentina ya piensa en Jordania: Scaloni analiza una formación alternativa y evalúa darle descanso a Messi

Obra histórica

San Rafael atraviesa la ola polar sin cortes de gas gracias al nuevo gasoducto

Derrota de Fidel

Adriana García ganó el balotaje y será la nueva rectora de la UNCuyo hasta 2030

Ciudad de Mendoza

Juegos Intercolegiales 2026: más de 400 estudiantes participaron de la gran final

Abuso sexual

Junín: una nueva denuncia por abuso sexual intrafamiliar complica la situación de “Cacha” y amplía la investigación

Gran Mendoza

Violencia de género y robos: la Policía de Mendoza detuvo sospechosos y recuperó vehículos

El ex responsable de ARSAT, Facundo Leal, continúa detenido por el descubrimiento de estupefacientes en su vivienda del barrio porteño de Palermo.
Decisión judicial

Facundo Leal: la Cámara Federal definió que la causa por drogas seguirá en Comodoro Py

Ola de calor extrema

Europa enfrenta una ola de calor: Francia está en alerta roja y Reino Unido espera hasta 40 grados

Tensión en el Congreso

La Libertad Avanza busca frenar la interpelación a Manuel Adorni y desactivar una sesión clave

Mundial 2026

Lionel Messi brilló con un doblete y Argentina venció a Austria para avanzar de ronda

Operativo sanitario

Incendio en San Martín: una mujer sufrió graves quemaduras y fue trasladada en helicóptero