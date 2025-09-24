Noticias Mendoza

Argentina
Hay detenidos

Encontraron descuartizadas a las chicas desaparecidas en Florencio Varela

La policía confirmó que los cuerpos encontrados son los de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)

La Policía bonaerense confirmó ese miércoles que los tres cuerpos encontrados en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las chicas desaparecidas, Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela y hay hermetismo.

Carolina Jacky apuró a Luis Petri: “No te importa Mendoza, da la cara”

Desde el lugar, efectivos que están abocados al operativo aseguraron que el resultado es “positivo” y brindaron la triste confirmación oficial.

Según detallaron a la agencia Noticias Argentinas, uno de los cuerpos fue encontrado enterrado en el patio de una casa, mientras que el segundo fue hallado calcinado dentro de la camioneta blanca, la cual tienen características similares a las que se habrían subido las chicas el pasado viernes, último día en el que fueron vistas.

En martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas.

