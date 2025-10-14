Noticias Mendoza

Deportes
Andrés Merlos, que también es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, estalló por los dichos vertidos en su contra por el jefe comunal del sur.
Cruces, intimidación y bronca

Escándalo en Alvear: Merlos acusa a Molero y desata polémica por la Copa País

El presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, Andrés Merlos, denunció falta de apoyo del municipio al seleccionado local, mientras la comuna desmiente y denuncia maniobras políticas.

Un polémico enfrentamiento estalló en General Alvear entre Andrés Merlos, presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, y el intendente Alejandro “Jany” Molero. La disputa surge por la supuesta falta de respaldo económico al seleccionado local, que se prepara para disputar la semifinal de la Copa País.

Reclamos de Merlos y respuesta de la Municipalidad

Merlos criticó a la comuna por no respaldar al seleccionado, mientras desde el municipio aseguran haber invertido más de 9 millones de pesos entre viajes, sponsoreo y gastos logísticos, y califican la carta de Merlos como una maniobra política para generar presión.

Mensajes intimidantes y desafío público

Molero denunció que Merlos le envió mensajes intimidantes y lo tildó de “matón” y “mafioso”. Por su parte, Merlos desafió al intendente a un “mano a mano”, asegurando que su intención no es política y agradeciendo el apoyo del Sport Club Pacífico para el viaje a Tandil.

Contexto y repercusiones

Los voceros del municipio cuestionaron la trayectoria de Merlos, recordando conflictos previos en otras ligas, y afirmaron que los alvearenses no se dejarán amedrentar por maniobras mediáticas con fines personales.

