Estudio de la UBA: Mendoza, una de las mejores ciudades para vivir en Argentina

Un relevamiento académico volvió a posicionar a la Ciudad de Mendoza entre los centros urbanos con mayor calidad de vida del país. El análisis destaca su planificación, sustentabilidad, infraestructura y gestión moderna.

La Ciudad de Mendoza reafirmó su lugar entre las mejores ciudades para vivir en Argentina, según un nuevo estudio elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires. El informe evaluó múltiples dimensiones vinculadas a bienestar, servicios, infraestructura y oportunidades, posicionando nuevamente a la capital mendocina como un entorno urbano sólido, sostenible y de alta calidad.

¿Qué estudio ubicó a Mendoza entre las mejores ciudades del país?

El relevamiento fue realizado por especialistas de la UBA y analizó variables relacionadas con bienestar, servicios, infraestructura, calidad urbana y oportunidades. Mendoza volvió a destacarse por su solidez institucional, su entorno amigable y su capacidad para ofrecer condiciones de vida satisfactorias.

¿Qué dijo el intendente Ulpiano Suarez sobre este reconocimiento?

Tras conocerse los resultados, el intendente Ulpiano Suarez señaló que la Ciudad es “linda, pujante y limpia”, y que enfrenta los desafíos con una gestión basada en datos, servicios eficientes e infraestructura pública de altos estándares.

¿Qué resultados obtuvo Mendoza en el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades 2025?

El IGEC 2025, realizado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ubicó a Mendoza como la segunda ciudad del país en desempeño global, con un puntaje de 3,34, solo por detrás de Buenos Aires.

¿En qué dimensiones se destaca especialmente la Ciudad?

El informe resalta cinco áreas clave en las que Mendoza exhibe un rendimiento equilibrado y sostenido:

Política e instituciones: 3,29 puntos, con énfasis en planificación urbana y transparencia.

3,29 puntos, con énfasis en planificación urbana y transparencia. Medio ambiente: 3,65 puntos, destacada por movilidad sostenible, espacios verdes y gestión de residuos.

3,65 puntos, destacada por movilidad sostenible, espacios verdes y gestión de residuos. Tecnología e infraestructura: 3,38 puntos, con avances digitales y expansión de servicios.

3,38 puntos, con avances digitales y expansión de servicios. Sociedad: 3,25 puntos, impulsada por políticas educativas, culturales y sociales.

3,25 puntos, impulsada por políticas educativas, culturales y sociales. Desarrollo económico: 3,12 puntos, con dinamismo en sectores emergentes y competitividad.

¿Qué modelo urbano permitió este posicionamiento?

Los informes coinciden en que Mendoza consolidó un modelo basado en: