Europa obliga a Meta a abrir WhatsApp a asistentes de inteligencia artificial

La Comisión Europea ordenó a Meta abrir su plataforma WhatsApp a operadores de inteligencia artificial de terceros, acusando a la compañía de violar las normas de libre competencia. La medida provisional busca evitar un daño irreparable al mercado tras el anuncio de Meta que desde enero solo permite su propio asistente de IA en la aplicación de mensajería.

Europa perdió el miedo a Donald Trump y acelera su ofensiva contra las grandes tecnológicas luego de obligar a Meta a abrir WhatsApp a los asistentes de inteligencia artificial.

La Comisión Europea anunció este lunes que envió un requerimiento urgente a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, para que abra su herramienta de mensajería a asistentes de inteligencia artificial de la competencia. Bruselas considera que la conducta de Meta viola la normativa europea sobre libre competencia al excluir a otros operadores de IA del acceso a los usuarios de WhatsApp.

¿Por qué la Unión Europea investiga a Meta?

Los servicios de Competencia de la Comisión Europea imponen medidas provisionales para prevenir que Meta siga provocando un daño serio e irreparable al mercado. El 15 de octubre pasado, Meta anunció una actualización de WhatsApp Business que efectivamente impedía que asistentes de inteligencia artificial de terceros pudieran interactuar con su aplicación. Desde el 15 de enero de 2026, el único asistente de IA disponible en WhatsApp es el de Meta, dejando fuera a todos los competidores.

¿Qué otras plataformas están bajo investigación europea?

El anuncio contra Meta llega días después de que Bruselas concluyera una investigación que demuestra que TikTok busca, por su diseño, generar adicción y que su funcionamiento viola el Acta Europea de Servicios Digitales. La semana pasada hubo otros dos avances: la Fiscalía francesa envió agentes a las oficinas parisinas de X, y el presidente español Pedro Sánchez anunció reformas legales para usar la Justicia penal contra propietarios de plataformas que no cumplan normativas nacionales y europeas.

¿Qué dice Europa sobre la protección de usuarios?

La comisaria europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, afirmó que “la adicción a las redes sociales puede tener efectos perjudiciales en las mentes y en el desarrollo de niños y adolescentes”. Y envió un mensaje directo a Estados Unidos: “En Europa aplicamos nuestra legislación para proteger a nuestros niños y a nuestros ciudadanos en línea”, aunque esto moleste a Donald Trump y sus aliados multimillonarios.

¿Cuál es la posición de la Comisión Europea sobre la competencia?

La vicepresidenta Teresa Ribera, encargada de la cartera de Competencia, declaró esta mañana: “Debemos proteger una competencia efectiva en este sector, lo que significa que no podemos permitir que empresas tecnológicas dominantes usen ilegalmente ese dominio para darse ventajas injustas”.

La investigación preliminar concluye que Meta es dominante en el mercado europeo de aplicaciones de comunicación, principalmente gracias a WhatsApp, y que abusa de su posición al rechazar el acceso a otras empresas. Esto hace urgente imponer medidas protectoras porque la tecnológica estadounidense pone en riesgo la libre competencia.

¿Por qué la Comisión Europea acelera estos procesos?

Desde la apertura formal del expediente hasta esta decisión apenas pasaron poco más de dos meses, un plazo mucho más breve del habitual en casos de Competencia. Bruselas acelera porque quiere dejar claro que en Europa mandan las normas europeas, pero también porque la tecnología avanza tan rápido que una decisión tomada un año después podría ser inútil.