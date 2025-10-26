Noticias Mendoza

Cultura
Actores de luto

Falleció Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y referente del espectáculo argentino

Claudia Schijman murió y dejó un legado de más de 30 años en teatro, cine y televisión. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia.

El mundo del espectáculo argentino está de luto. La actriz y docente Claudia Schijman falleció, según confirmó la Asociación Argentina de Actores en un comunicado oficial.

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística, se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este triste momento.”

Claudia Schijman, un ícono del espectáculo argentino

Trayectoria en televisión
Schijman debutó en El Palacio de la Risa junto a Antonio Gasalla. Participó en Gasalla en Telefé y Gasalla en Libertad. Formó parte de series como:

  • Verdad Consecuencia
  • Trillizos
  • Buenos vecinos
  • Malandras
  • Disputas
  • Hechizada
  • Por amor a vos
  • Juanita la soltera
  • Ambiciones
  • Soy tu fan
    Sus últimos trabajos fueron en El Eternauta y Menem.

Carrera en cine
Schijman participó en películas como:

  • Cohen vs. Rosi
  • Tres esposas
  • Diario para un cuento
  • Flipper
  • Pendeja, payasa y gorda
  • En peligro
  • Los cipreses
  • Terminal
  • La felicidad es una leyenda urbana
  • Mi reino por un platillo volador
  • Evita (Alan Parker)
  • Corazón iluminado (Héctor Babenco)
    También protagonizó el cortometraje La cámara.

Legado en teatro
En teatro, se destacó en obras como:

  • Brebaje
  • Erecto
  • Las descamisadas, una gesta
  • Éxodo
  • Yo escribo. Vos dibujás

Claudia Schijman deja un legado profundo en la actuación y en la docencia artística. Su carrera atravesó generaciones y su trabajo seguirá siendo recordado por colegas y público.

