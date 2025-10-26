Claudia Schijman murió y dejó un legado de más de 30 años en teatro, cine y televisión. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia.

El mundo del espectáculo argentino está de luto. La actriz y docente Claudia Schijman falleció, según confirmó la Asociación Argentina de Actores en un comunicado oficial.

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística, se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este triste momento.”

Claudia Schijman, un ícono del espectáculo argentino

Trayectoria en televisión

Schijman debutó en El Palacio de la Risa junto a Antonio Gasalla. Participó en Gasalla en Telefé y Gasalla en Libertad. Formó parte de series como:

Verdad Consecuencia

Trillizos

Buenos vecinos

Malandras

Disputas

Hechizada

Por amor a vos

Juanita la soltera

Ambiciones

Soy tu fan

Sus últimos trabajos fueron en El Eternauta y Menem.

Carrera en cine

Schijman participó en películas como:

Cohen vs. Rosi

Tres esposas

Diario para un cuento

Flipper

Pendeja, payasa y gorda

En peligro

Los cipreses

Terminal

La felicidad es una leyenda urbana

Mi reino por un platillo volador

Evita (Alan Parker)

Corazón iluminado (Héctor Babenco)

También protagonizó el cortometraje La cámara.

Legado en teatro

En teatro, se destacó en obras como:

Brebaje

Erecto

Las descamisadas, una gesta

Éxodo

Yo escribo. Vos dibujás

Claudia Schijman deja un legado profundo en la actuación y en la docencia artística. Su carrera atravesó generaciones y su trabajo seguirá siendo recordado por colegas y público.