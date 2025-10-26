Claudia Schijman murió y dejó un legado de más de 30 años en teatro, cine y televisión. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia.
El mundo del espectáculo argentino está de luto. La actriz y docente Claudia Schijman falleció, según confirmó la Asociación Argentina de Actores en un comunicado oficial.
“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística, se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este triste momento.”
Claudia Schijman, un ícono del espectáculo argentino
Trayectoria en televisión
Schijman debutó en El Palacio de la Risa junto a Antonio Gasalla. Participó en Gasalla en Telefé y Gasalla en Libertad. Formó parte de series como:
- Verdad Consecuencia
- Trillizos
- Buenos vecinos
- Malandras
- Disputas
- Hechizada
- Por amor a vos
- Juanita la soltera
- Ambiciones
- Soy tu fan
Sus últimos trabajos fueron en El Eternauta y Menem.
Carrera en cine
Schijman participó en películas como:
- Cohen vs. Rosi
- Tres esposas
- Diario para un cuento
- Flipper
- Pendeja, payasa y gorda
- En peligro
- Los cipreses
- Terminal
- La felicidad es una leyenda urbana
- Mi reino por un platillo volador
- Evita (Alan Parker)
- Corazón iluminado (Héctor Babenco)
También protagonizó el cortometraje La cámara.
Legado en teatro
En teatro, se destacó en obras como:
- Brebaje
- Erecto
- Las descamisadas, una gesta
- Éxodo
- Yo escribo. Vos dibujás
Claudia Schijman deja un legado profundo en la actuación y en la docencia artística. Su carrera atravesó generaciones y su trabajo seguirá siendo recordado por colegas y público.