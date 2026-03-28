Fallo por YPF: Ulpiano Suarez llamó a la unidad tras el respaldo judicial a la Argentina

El intendente de la Ciudad de Mendoza destacó el resultado favorable en la causa por YPF y pidió dejar de lado las diferencias políticas para fortalecer la imagen del país ante el mundo.

El fallo favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF generó repercusiones inmediatas en distintos sectores de la política nacional y en ese contexto, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se expresó públicamente con un mensaje que buscó descomprimir tensiones y poner el foco en la importancia de la unidad frente a un resultado positivo para el país.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe comunal evitó profundizar en las discusiones históricas en torno a la expropiación del 51% de la petrolera, ocurrida en 2012, y optó por centrarse en el presente. “Podemos tener opiniones diversas”, señaló, en alusión a las diferencias políticas que aún persisten sobre aquella decisión que marcó un antes y un después en la política energética argentina.

¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀, 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮!



Podemos tener opiniones diversas sobre la decisión tomada hace 14 años de expropiar el 51% de YPF. Pero resulta inaceptable que discutamos los éxitos, menos aún con tal nivel de maltrato. Ganó Argentina como país porque se defendió como Estado en… pic.twitter.com/UgNLspPmWE — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) March 27, 2026

¿Qué dijo Ulpiano Suarez tras el fallo favorable a la Argentina?

En su mensaje, Suarez remarcó que no es momento de reavivar disputas del pasado, sino de reconocer los avances institucionales. El intendente cuestionó las críticas que suelen emerger incluso cuando los resultados benefician al país y advirtió que relativizar este tipo de logros debilita la posición argentina tanto a nivel interno como internacional.

Según planteó, el fallo debe interpretarse como una victoria de la Argentina en su conjunto, más allá de los gobiernos que hayan intervenido en el proceso judicial. En esa línea, destacó la continuidad en la defensa del Estado argentino a lo largo del tiempo, un aspecto que consideró clave para alcanzar este resultado favorable.

¿Por qué el fallo por YPF es considerado un logro institucional?

El pronunciamiento judicial representa un respaldo significativo para la Argentina en una causa de alto impacto económico y político. Para Suarez, este tipo de resoluciones fortalecen la credibilidad del país y consolidan la idea de que las instituciones pueden sostener estrategias de defensa más allá de los cambios de gobierno.

Además, el intendente subrayó que el proceso fue atravesado por distintas administraciones nacionales, lo que refuerza el carácter institucional del resultado. En ese sentido, valoró la capacidad del Estado para sostener una línea de acción coherente en el tiempo, independientemente de las diferencias partidarias.

¿Qué mensaje político dejó Suarez sobre la unidad nacional?

Uno de los ejes centrales del mensaje del intendente fue la necesidad de construir consensos frente a hechos que benefician al país. Sin negar las diferencias ideológicas, Suarez planteó que existen momentos en los que debe primar una visión común orientada al interés nacional.

El jefe comunal apeló a la madurez política y sostuvo que la unidad no implica uniformidad de pensamiento, sino la capacidad de coincidir en objetivos estratégicos cuando la situación lo amerita. En ese marco, consideró que el fallo por YPF es una oportunidad para mostrar cohesión y fortalecer la posición argentina ante la comunidad internacional.

¿Qué impacto puede tener este fallo en la imagen internacional de la Argentina?

Para Suarez, uno de los puntos más relevantes es la proyección externa del país. En un escenario global donde la estabilidad y la previsibilidad son factores clave para atraer inversiones, el intendente señaló que este tipo de resultados deben ser acompañados por gestos de unidad política.

“Mostrarse unidos también es mostrarse fuertes”, sintetizó en el cierre de su mensaje, dejando en claro que la construcción de confianza no depende solo de los fallos judiciales, sino también de la actitud de la dirigencia política frente a ellos.

En definitiva, el posicionamiento de Ulpiano Suarez se inscribe en una línea que busca bajar el tono de la confrontación y resaltar los aspectos positivos para la Argentina. En medio de un contexto político atravesado por tensiones y debates permanentes, su mensaje apunta a consolidar una mirada más amplia, donde los logros institucionales sean reconocidos como patrimonio común y no como bandera de un solo sector.