Felipe Jofré tocó la campana tras vencer un cáncer infantil en Mendoza

Después de cinco años de tratamiento y controles médicos, un niño mendocino de 6 años celebró su recuperación en el Hospital Fleming, acompañado por su familia y el equipo de salud que lo asistió desde 2020.

Felipe Jofré, un niño mendocino de 6 años, vivió un momento de profunda emoción en el Hospital Fleming al tocar la campana que simboliza el alta definitiva luego de atravesar un cáncer infantil detectado cuando era apenas un bebé. La escena marcó el cierre de un proceso de cinco años de tratamientos, controles y acompañamiento médico continuo.

¿Cuándo y cómo fue diagnosticado Felipe Jofré?

El diagnóstico se produjo en 2020, en plena pandemia, cuando una consulta médica por dificultades para alimentarse derivó en una internación de un mes y medio y en la confirmación de una enfermedad oncológica. Lo que parecía una revisión de rutina cambió por completo la vida de la familia Jofré.

¿Cómo fue el tratamiento contra el cáncer infantil?

El tratamiento más intenso se extendió durante seis meses, aunque el seguimiento médico se prolongó durante cinco años. Felipe afrontó internaciones, estudios e intervenciones con una actitud que sorprendió a médicos y familiares por su madurez y alegría constante.

¿Qué rol tuvieron el Hospital Fleming y el Hospital Notti?

La primera etapa del tratamiento se desarrolló en el Hospital Fleming. Luego, los controles continuaron de forma ambulatoria en el Hospital Humberto Notti, donde se realizó el seguimiento hasta confirmar el alta definitiva.

¿Qué reflexión dejó la familia sobre el proceso?

El padre de Felipe, Germán Jofré, remarcó que prefieren evitar expresiones bélicas para referirse a la enfermedad. Señaló que no se trata de ganar o perder, sino de atravesar un camino complejo, destacando la entrega y el esfuerzo de todos los niños que enfrentan el cáncer infantil.

¿Por qué es clave la Ley Oncopediátrica en estos casos?

La historia de Felipe también puso en foco la importancia del acompañamiento integral y del acceso equitativo a la salud. Sus padres destacaron la relevancia de la Ley Oncopediátrica, especialmente para las familias que no cuentan con licencias laborales ni recursos suficientes para afrontar tratamientos prolongados.

¿Cómo es la nueva etapa que comienza Felipe?

Con el alta médica confirmada, Felipe inicia una nueva etapa centrada en jugar, asistir a la escuela y disfrutar plenamente de su infancia, dejando atrás las internaciones y los controles constantes.