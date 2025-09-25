El exintendente y candidato a diputado nacional habló sobre la histórica sesión del Concejo Deliberante que votó a favor de la “independencia administrativa”.

El exintendente de San Rafael y candidado a diputado nacional, Emir Félix, habló este jueves en Radio Post (92.1 en el Gran Mendoza y San Martín, 96.9 en Luján de Cuyo y 96.7 en La Paz) sobre la aprobación de la Autonomía Municipal por parte del Concejo Deliberante.

Una votación “histórica” que terminó 7 a 5, con el voto a favor del libertario Martín Antolín, le dio la derecha al intendente, quien lo celebró aclarando que no es una iniciativa “separatista”, sino que se trata de agilizar trámites y resolver reclamos con mayor eficiencia.

Una vez declarada la autonomía, ahora el nuevo desafío de la comuna será elaborar una Carta Orgánica que garantice el pleno ejercicio de derechos y deberes de la comunidad. La misma deberá garantizar la plena capacidad del Municipio de San Rafael en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

“La Autonomía tiene que ver con algunos sistemas de gestión pública que realmente son muy complicados de hacer por el nivel de centralización en las decisiones. Son muchos los ejemplos y siempre nos ha pasado que hemos tenido muchas complicaciones a la hora de trabajar con el arbolado público, habilitaciones de bomberos, áreas de loteos…porque hay todo un sistema centralizado de decisión y la población nos pide celeridad”, explicó Emir Félix.

El ex jefe comunal sanrafaelino añadió: “Las cartas orgánicas no se adaptan a las realidades de cada municipio, no puede ser la misma carta orgánica para un municipio como La Paz o como para Guaymallén. No hay un nivel de adaptación claro a las necesidades que tiene cada municipio y a la realidad territorial que tiene. Se generan muchas complicaciones, es insólito”.

“Esto se venía reclamando durante mucho tiempo. La Constitución Nacional determina muy claramente la necesidad de que se avance en las autonomías municipales, Mendoza y otras provincias no lo hicieron. La política tiene que ir transformándose en función de la realidad que vive la población”, continuó Félix.

¿Autonomía? el candidato a diputado dio algunos ejemplos de situaciones cotidianas: “No puede ser que para erradicar un árbol y poner uno nuevo tengamos que ir hasta Mendoza y pedir un permiso; no puede ser que bomberos, para una licitación, pida la cantidad de cosas que pide, cobren lo que cobran y nosotros tenemos los carros de bomberos que no pueden arrancar si hay un incendio”.

“Hay que empezar a abrir la discusión sobre esto y es lo que hemos hecho en San Rafael. No se cobrarán impuestos nuevos como han dicho, sólo intentamos que desde una administración descentralizada se puedan resolver problemas de nuestros habitantes mucho más rápido”, finalizó.