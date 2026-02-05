Fiesta de la Cosecha celebra sus 25 años con Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza

El tradicional suceso que abre el calendario vendimial tendrá un concierto sinfónico de alto impacto popular el 4 de marzo, en el viñedo del aeropuerto de Mendoza

La Fiesta de la Cosecha, ya consagrada como el suceso masivo que inaugura las grandes celebraciones vendimiales, celebra sus 25 años de historia con una propuesta artística de excelencia. El concierto tendrá lugar el 4 de marzo, en el viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza, con Las Pelotas como banda invitada junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en un cruce sinfónico único.

La organización está a cargo del Fondo Vitivinícola Mendoza, el Gobierno de Mendoza y Aeropuertos Argentina, con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina, además del acompañamiento de las municipalidades de Las Heras y Guaymallén, y el Consejo Federal de Inversiones.

¿Quiénes serán los protagonistas artísticos de la Fiesta de la Cosecha 2026?

El tándem musical de esta edición estará encabezado por Las Pelotas, que interpretará sus clásicos en versión sinfónica junto a los más de 70 músicos de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. La dirección musical y los arreglos originales estarán a cargo del prestigioso maestro Gustavo “Popi” Spatocco, quien además estrenará una obra especialmente compuesta para recorrer los momentos memorables de los 25 años de la Fiesta.

El momento de la cosecha llegará con cuecas y gatos, bajo la dirección de Nico Diez, al frente de un ensamble de voces e instrumentos cuyanos.

¿Qué repertorio ofrecerá Las Pelotas en este concierto especial?

Sobre el escenario montado sobre el viñedo del aeropuerto, la banda repasará un programa cargado de clásicos. Las Pelotas viene de realizar su Tour 6×6 por todo el país, celebrando sus 36 años de trayectoria.

La formación está integrada por Germán Daffunchio (voz y guitarras), Gabriela Martínez (bajo y coros), Tomás Sussmann (guitarras), Sebastián Schachtel (teclados), Gustavo Jove (batería), Gaspar Daffunchio (guitarras) y Alejandro Gómez Ferrero (trompeta, coros y percusión).

¿Qué dijeron las autoridades sobre los 25 años de la Fiesta de la Cosecha?

El presidente del Fondo Vitivinícola, Bernardo Lanzilotta, destacó que la Fiesta “se ganó un lugar único en el calendario vendimial en base a la innovación”, resaltando el viñedo implantado en el aeropuerto como una experiencia sin antecedentes en el mundo.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, subrayó el valor del cruce generacional y musical entre la Filarmónica y Las Pelotas, y remarcó el orgullo de que este suceso cultural suceda en Mendoza.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, fue categórico:

“Esto es Mendoza y sucede gracias a la articulación entre el sector público, el privado y las municipalidades. Mendocinos y visitantes podrán vivir una experiencia única: cosechar en un viñedo del aeropuerto y disfrutar un concierto sinfónico de primer nivel”.

Desde Guaymallén, el intendente Marcos Calvente puso en valor la Fiesta como vidriera cultural del espumante, mientras que Eduardo Martín, en representación de Las Heras, destacó el trabajo conjunto y el carácter identitario del suceso.

¿Cuándo salen a la venta las entradas y cuáles son los precios?

La preventa de entradas comenzó el 4 de febrero, a través de la plataforma Entrada Web. Este año se podrá adquirir una copa acrílica junto con la entrada para brindar por los 25 años de la Fiesta.

Valores:

Sector A (preventa): $15.000, incluye copa

Sector B: $5.000

Sector B con copa: $8.000

El predio se habilitará desde las 18, con stands de bodegas y propuestas gastronómicas, y el show en vivo comenzará a las 19 en el Patio Malbec.

¿Por qué la Fiesta de la Cosecha es un suceso único en el mundo?

La Fiesta de la Cosecha combina un viñedo real en producción, la cosecha de sus racimos y un espectáculo sinfónico sin precedentes. El viñedo de casi 3 hectáreas de Malbec, ubicado en el ingreso al aeropuerto internacional de Mendoza, no tiene antecedentes a nivel internacional y se ha transformado en un símbolo de vitivinicultura moderna, turismo y experiencias culturales de alto nivel.

Desde el año 2000, este suceso no ha dejado de crecer hasta consolidarse como una de las expresiones artísticas más cuidadas y representativas de Mendoza, con una identidad propia basada en la música popular de raíz sinfónica y la participación de figuras nacionales e internacionales.