Las Pelotas tocará en la Fiesta de la Cosecha por los 25 años del tradicional suceso mendocino

Las Pelotas será una de las grandes protagonistas de la Fiesta de la Cosecha 2026, que celebrará su 25° aniversario con un show especial el próximo 4 de marzo. El recital se realizará en el Aeropuerto y contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en una propuesta que combinará rock nacional, música sinfónica, vino y cultura.

¿Cuándo y dónde tocará Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha?

La presentación de Las Pelotas tendrá lugar el 4 de marzo, en el marco de las celebraciones centrales de la Fiesta de la Cosecha. El escenario será nuevamente el Aeropuerto, un espacio ya consolidado como sede de este tradicional suceso cultural mendocino.

¿Cómo será el show de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica?

El espectáculo reunirá a una de las bandas más representativas del rock argentino con una propuesta sinfónica a cargo de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. La puesta en escena está pensada como una celebración de la identidad cultural y vitivinícola de la provincia, en una noche especial por los 25 años del encuentro.

¿Dónde y cuándo se podrán comprar las entradas?

Desde el Ministerio de Cultura de Mendoza confirmaron que las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Entradaweb. La venta se habilitará en los próximos días y, según se informó, en las próximas jornadas se darán a conocer los valores y las modalidades de acceso.

¿Quiénes organizan la Fiesta de la Cosecha?

La Fiesta de la Cosecha es organizada por el Fondo Vitivinícola Mendoza, el Gobierno de Mendoza, el Ministerio de Cultura, Aeropuertos Argentina y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, junto a otros organismos e instituciones públicas y privadas vinculadas al sector cultural y productivo.

Con esta edición aniversario, la Fiesta de la Cosecha volverá a apostar por una propuesta artística de gran convocatoria, con una fuerte presencia del rock nacional y una puesta en escena destacada para celebrar sus 25 años de historia.

Las Pelotas

Las Pelotas es un grupo musical de Argentina fundado en 1988, en la ciudad de Hurlingham, Buenos Aires tras la muerte de Luca Prodan, líder de Sumo, con una base formada por exintegrantes de ese grupo. En 1990 se establecen en Córdoba, pero poco después se mudan a Capital Federal donde actualmente residen.

La etapa post Sumo y el primer show (1987-1988)

Tras la muerte de Luca Prodan, cantante de Sumo, el 22 de diciembre de 1987, sus integrantes Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Roberto Pettinatto, Alberto “Superman” Troglio y Germán Daffunchio deciden reflexionar acerca del futuro de la banda. Daffunchio y Timmy MacKern (productor de Sumo y amigo de Luca) vuelven a las sierras cordobesas y el resto de la banda se queda ensayando en una sala del Palomar. El 5 de marzo de 1988, ya sin Luca Prodan en escena, Sumo se presenta en el Chateau Rock, con Daffunchio, Mollo, Pettinato, Arnedo y Troglio.

Todos los integrantes vuelven a Buenos Aires, menos Germán Daffunchio, quien se queda junto con Timmy en Córdoba.

Al poco tiempo Pettinatto se va a España y forma una banda llamada Pachuco Cadáver, Troglio decide no seguir ensayando en Palomar y Arnedo y Mollo forman Divididos. Para ese entonces Daffunchio llama a Troglio y este se va a Córdoba, donde comienzan a ensayar. Viajan nuevamente para Buenos Aires en busca de un cantante, y llaman a Alejandro Sokol, ex Sumo y amigo de Daffunchio, que tenía una banda en la cual cantaba y se llamaba Sokol. Los tres van a Córdoba y comienzan a sacar temas y a darle forma a su nueva banda.

Para completar la formación, llega a Willy Robles en el bajo, quien llegó hasta las sierras a dedo. El 5 de noviembre de 1988, la banda da su primer show en vivo, en el Dallas Pub, en el barrio porteño de Villa Luro (Juan B. Justo 8300).