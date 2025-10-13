Fito, el perro rastreador de la Policía de Mendoza, volvió a demostrar su talento: guió a los uniformados hasta el lugar donde se escondía la mercadería robada en San Martín.

Fito, uno de los perros de la Delegación de Canes de la Zona Este de Mendoza, volvió a ser clave para esclarecer un robo en San Martín, donde su olfato permitió recuperar parte de la mercadería sustraída.

El operativo se desarrolló en las últimas horas, cuando un grupo de efectivos de la Policía de Mendoza realizaba tareas de búsqueda en una propiedad rural. Fito fue puesto en posición de trabajo y, tras varios minutos de rastreo, condujo a la comitiva policial hasta el lugar donde se encontraban los elementos robados.

Un héroe de cuatro patas que ya había resuelto otro caso

No es la primera vez que el can se destaca en procedimientos policiales. A fines de agosto, Fito había sido fundamental en el esclarecimiento de un robo en Los Barriales, en el departamento de Junín.

En aquella oportunidad, su trabajo permitió recuperar 30 años de una caldera que habían sido sustraídos días antes.

La importancia de los perros rastreadores en la Policía de Mendoza

Los perros adiestrados, como Fito, cumplen un papel esencial dentro de las fuerzas de seguridad provinciales. Su capacidad para detectar rastros y guiar investigaciones ha permitido resolver numerosos hechos delictivos en el Este mendocino.