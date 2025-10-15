La banda oriunda de San Martín fue elegida entre 15 agrupaciones en el certamen organizado por Lema Contenidos. Con un show en vivo transmitido por streaming, se definió quién llevará el sonido chacarero al escenario del Cosquín Rock.

La banda de rock Forma Fantasma, oriunda del departamento de General San Martín, fue elegida para representar al departamento del Este de Mendoza en la competencia nacional que se realizará en Córdoba, donde se definirá qué grupo participará del próximo Cosquín Rock 2026.

El grupo surgido del Este mendocino fue seleccionado entre 15 bandas locales que integraron la grilla del programa especial organizado por Lema Contenidos, bajo el lema “Sacamos las bandas del garage / Tu banda puede estar en el Cosquín Rock 2026”.

El evento se transmitió en vivo por el canal de YouTube de Lema Contenidos, con una duración de poco más de una hora y media, y mostró la potencia creativa del rock mendocino emergente. La emisión comenzó cerca de las 19 del sábado 11 de octubre desde los estudios de la productora en la ciudad de San Martín.

El jurado estuvo compuesto por Alejandro Moyano, músico y responsable de la Escuela de Rock del Espacio Cultural Le Parc; Walter Gazzo, periodista y director de Prensa de la Secretaría de Cultura de Mendoza; Emanuel “Sonrisas” Pérez y Emmanuel Tobares, de Lema Contenidos; Graciela Amanda Falcón, periodista radial y locutora de la Municipalidad de San Martín; y Carlos Fernández, de Noticias Mendoza.

La competencia fue reñida, con un nivel artístico que sorprendió a los evaluadores. Cada banda presentó dos temas propios, junto a material audiovisual y biográfico, que pudo escucharse durante la transmisión.

Entre los nombres destacados participaron Alienígenas, Alma de Rocka, Alterno Paralelo, Antártida, Atardeseres, Bancala Mencha, Blac, Caput, La Pandilla de la Muerte, Pezu, Resistir Rock, Televisores, TREN (Tanto Rock es Necesario) y Viudo del Coronel, además de la ganadora Forma Fantasma.

El rock del Este que suena fuerte: Forma Fantasma y la nueva generación mendocina

Las 30 canciones evaluadas por el jurado están disponibles para escuchar de forma libre y gratuita a través del enlace compartido por la organización, bajo el título BANDAS COSQUÍN.

En este enlace se podrá elegir la banda, haciendo doble click para que se abran los demos. Y nuevamente haciendo doble click para ejecutar el audio del tema seleccionado.

Asimismo, el público puede revivir el evento completo en el canal de YouTube de Lema Contenidos, donde quedaron registradas las actuaciones, devoluciones y la esperada elección final.

Con esta selección, Mendoza vuelve a decir presente en la escena nacional del rock, llevando desde el Este provincial una muestra de talento, independencia y espíritu colectivo que define al género.

Una mirada más allá del certamen

El logro de Forma Fantasma no solo refleja el crecimiento del rock mendocino, sino también la fuerza de una escena cultural que se mantiene viva lejos de los grandes centros urbanos. Desde los garajes del Este hasta los escenarios nacionales, las bandas del interior siguen construyendo identidad, comunidad y resistencia sonora.

En un tiempo donde la música parece medirse por algoritmos, proyectos como el de Lema Contenidos recuerdan que el verdadero pulso del rock late en cada barrio, ensayo y sueño compartido.