El frente frío ingresará durante la noche de este martes y provocará un marcado cambio de tiempo en Mendoza. El miércoles será la jornada más fría, con lluvias débiles, viento sur persistente y máximas que apenas alcanzarán los 6°C, mientras que el jueves continuarán las heladas en gran parte de la provincia.

Un frente frío en Mendoza marcará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas desde la noche de este martes 30 de junio. Según el reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil, el ingreso de aire frío provocará un descenso abrupto de la temperatura, aumento de la nubosidad, viento sur de moderada intensidad y precipitaciones débiles durante buena parte del miércoles, por lo que se recomienda circular con precaución y mantenerse informado sobre la evolución del tiempo.

La situación será monitoreada de manera permanente por Defensa Civil, que seguirá evaluando la evolución del sistema meteorológico en toda la provincia.

¿Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza?

Durante la mañana y gran parte de la tarde predominará el cielo mayormente despejado.

En la franja Este se registrará circulación de viento norte leve entre las 12 y las 19. Sin embargo, hacia las 23 comenzará a ingresar un frente frío por el sur provincial que avanzará rápidamente hacia el resto del territorio.

Alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles, el sistema alcanzará el norte de Mendoza con viento sur de aproximadamente 40 km/h, condición que se mantendrá durante la madrugada.

En Alta Montaña el día comenzará despejado, aunque desde las 16 aumentará la nubosidad sin probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas previstas son:

Máxima: entre 13°C y 14°C.

Mínima en Valle de Uco y Malargüe: entre -5°C y -4°C.

Mínima en el resto de Mendoza: entre -2°C y -1°C.

¿Por qué el miércoles será el día más frío de la semana?

El miércoles 1 de julio estará dominado por el frente frío que cubrirá completamente la provincia.

La jornada comenzará con cielo totalmente cubierto y, desde las 7, se esperan precipitaciones débiles en el Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y zona Sur. Estas condiciones se mantendrán durante prácticamente todo el día.

El viento sur continuará soplando con velocidades de entre 35 y 40 km/h, especialmente durante la madrugada y hasta aproximadamente las 21.

En Alta Montaña se esperan precipitaciones en el sector sur desde las 11 hasta horas de la tarde.

Las temperaturas descenderán de manera importante:

Máxima: entre 5°C y 6°C.

Mínima en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco: entre -3°C y -2°C.

Mínima en el resto de la provincia: alrededor de 2°C.

¿Cómo seguirá el tiempo el jueves?

El jueves 2 de julio continuará el ambiente muy frío.

Se pronostican heladas generalizadas durante las primeras horas del día. El cielo amanecerá despejado en el oeste del llano y con abundante nubosidad en el resto de Mendoza.

Desde las 9 aumentará nuevamente la cobertura nubosa sobre toda la provincia y no se descartan lloviznas aisladas durante la jornada.

El viento será leve del norte entre las 14 y las 21.

En Alta Montaña el cielo permanecerá despejado hasta la tarde, cuando aumentará la nubosidad en el sector norte sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas serán:

Máxima: 5°C.

Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: -4°C.

Mínima en el resto de Mendoza: -1°C.

¿Qué recomienda Defensa Civil?

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del sistema meteorológico debido al ingreso del frente frío.

Ante las bajas temperaturas, el viento y las precipitaciones previstas para el miércoles, se recomienda conducir con precaución, consultar el estado de las rutas antes de viajar y mantenerse informado a través de los canales oficiales.