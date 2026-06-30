Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Estado del tiempo

Frente frío en Mendoza: llegan lluvias, viento sur y un brusco descenso de la temperatura

El frente frío ingresará durante la noche de este martes y provocará un marcado cambio de tiempo en Mendoza. El miércoles será la jornada más fría, con lluvias débiles, viento sur persistente y máximas que apenas alcanzarán los 6°C, mientras que el jueves continuarán las heladas en gran parte de la provincia.

Un frente frío en Mendoza marcará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas desde la noche de este martes 30 de junio. Según el reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil, el ingreso de aire frío provocará un descenso abrupto de la temperatura, aumento de la nubosidad, viento sur de moderada intensidad y precipitaciones débiles durante buena parte del miércoles, por lo que se recomienda circular con precaución y mantenerse informado sobre la evolución del tiempo.

La situación será monitoreada de manera permanente por Defensa Civil, que seguirá evaluando la evolución del sistema meteorológico en toda la provincia.

El frente frío ingresará durante la noche de este martes y provocará un marcado cambio de tiempo en Mendoza. El miércoles será la jornada más fría, con lluvias débiles, viento sur persistente y máximas q

¿Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza?

Durante la mañana y gran parte de la tarde predominará el cielo mayormente despejado.

En la franja Este se registrará circulación de viento norte leve entre las 12 y las 19. Sin embargo, hacia las 23 comenzará a ingresar un frente frío por el sur provincial que avanzará rápidamente hacia el resto del territorio.

Alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles, el sistema alcanzará el norte de Mendoza con viento sur de aproximadamente 40 km/h, condición que se mantendrá durante la madrugada.

En Alta Montaña el día comenzará despejado, aunque desde las 16 aumentará la nubosidad sin probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas previstas son:

  • Máxima: entre 13°C y 14°C.
  • Mínima en Valle de Uco y Malargüe: entre -5°C y -4°C.
  • Mínima en el resto de Mendoza: entre -2°C y -1°C.

¿Por qué el miércoles será el día más frío de la semana?

El miércoles 1 de julio estará dominado por el frente frío que cubrirá completamente la provincia.

La jornada comenzará con cielo totalmente cubierto y, desde las 7, se esperan precipitaciones débiles en el Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y zona Sur. Estas condiciones se mantendrán durante prácticamente todo el día.

El viento sur continuará soplando con velocidades de entre 35 y 40 km/h, especialmente durante la madrugada y hasta aproximadamente las 21.

En Alta Montaña se esperan precipitaciones en el sector sur desde las 11 hasta horas de la tarde.

Las temperaturas descenderán de manera importante:

  • Máxima: entre 5°C y 6°C.
  • Mínima en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco: entre -3°C y -2°C.
  • Mínima en el resto de la provincia: alrededor de 2°C.

El frente frío ingresará durante la noche de este martes y provocará un marcado cambio de tiempo en Mendoza. El miércoles será la jornada más fría, con lluvias débiles, viento sur persistente y máximas que apenas alcanzarán los 6°C, mientras que el jueves continuarán las heladas en gran parte de la provincia.

¿Cómo seguirá el tiempo el jueves?

El jueves 2 de julio continuará el ambiente muy frío.

Se pronostican heladas generalizadas durante las primeras horas del día. El cielo amanecerá despejado en el oeste del llano y con abundante nubosidad en el resto de Mendoza.

Desde las 9 aumentará nuevamente la cobertura nubosa sobre toda la provincia y no se descartan lloviznas aisladas durante la jornada.

El viento será leve del norte entre las 14 y las 21.

En Alta Montaña el cielo permanecerá despejado hasta la tarde, cuando aumentará la nubosidad en el sector norte sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas serán:

  • Máxima: 5°C.
  • Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: -4°C.
  • Mínima en el resto de Mendoza: -1°C.

El frente frío ingresará durante la noche de este martes y provocará un marcado cambio de tiempo en Mendoza. El miércoles será la jornada más fría, con lluvias débiles, viento sur persistente y máximas que apenas alcanzarán los 6°C, mientras que el jueves continuarán las heladas en gran parte de la provincia.

¿Qué recomienda Defensa Civil?

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del sistema meteorológico debido al ingreso del frente frío.

Ante las bajas temperaturas, el viento y las precipitaciones previstas para el miércoles, se recomienda conducir con precaución, consultar el estado de las rutas antes de viajar y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

También puedes leer

Estado del tiempo

Frente frío en Mendoza: llegan lluvias, viento sur y un brusco descenso de la temperatura

Salud pública

Arte para sanar: un hospital de Mendoza tendrá un aula especial para la recuperación de niños y adolescentes

Vacaciones de Invierno

Ciudad de los Chicos 2026: teatro, Monstriña, cine y cientos de actividades para disfrutar en familia

Copa del Mundo

Mundial 2026: Argentina doblegó a Jordania con goles de Lo Celso, Lautaro y Messi

Crisis en Casa Rosada

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y apuntó contra las denuncias: “No puedo seguir”

Rituales rítmicos

Reggae, ska y cumbia en una sola noche: llega el Segundo Festival Frecuencia Libre al Le Parc

Te puede interesar

Triste desenlace

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela en un canal de riego de San Rafael tras días de búsqueda

Estado del tiempo

Frente frío en Mendoza: llegan lluvias, viento sur y un brusco descenso de la temperatura

Salud pública

Arte para sanar: un hospital de Mendoza tendrá un aula especial para la recuperación de niños y adolescentes

Vacaciones de Invierno

Ciudad de los Chicos 2026: teatro, Monstriña, cine y cientos de actividades para disfrutar en familia

Copa del Mundo

Mundial 2026: Argentina doblegó a Jordania con goles de Lo Celso, Lautaro y Messi

Crisis en Casa Rosada

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y apuntó contra las denuncias: “No puedo seguir”

Rituales rítmicos

Reggae, ska y cumbia en una sola noche: llega el Segundo Festival Frecuencia Libre al Le Parc

Mapa del INPRES

Mendoza lidera el mapa de riesgo sísmico: por qué tiene el mayor peligro de terremotos

Drogas peligrosas

Narcotráfico en Mendoza: secuestraron más de 174 mil dólares y detuvieron a tres personas

El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.
Copa del Mundo 2026

Argentina ya piensa en Jordania: Scaloni analiza una formación alternativa y evalúa darle descanso a Messi

Obra histórica

San Rafael atraviesa la ola polar sin cortes de gas gracias al nuevo gasoducto

Derrota de Fidel

Adriana García ganó el balotaje y será la nueva rectora de la UNCuyo hasta 2030

Ciudad de Mendoza

Juegos Intercolegiales 2026: más de 400 estudiantes participaron de la gran final

Abuso sexual

Junín: una nueva denuncia por abuso sexual intrafamiliar complica la situación de “Cacha” y amplía la investigación

Gran Mendoza

Violencia de género y robos: la Policía de Mendoza detuvo sospechosos y recuperó vehículos

El ex responsable de ARSAT, Facundo Leal, continúa detenido por el descubrimiento de estupefacientes en su vivienda del barrio porteño de Palermo.
Decisión judicial

Facundo Leal: la Cámara Federal definió que la causa por drogas seguirá en Comodoro Py

Ola de calor extrema

Europa enfrenta una ola de calor: Francia está en alerta roja y Reino Unido espera hasta 40 grados

Tensión en el Congreso

La Libertad Avanza busca frenar la interpelación a Manuel Adorni y desactivar una sesión clave

Mundial 2026

Lionel Messi brilló con un doblete y Argentina venció a Austria para avanzar de ronda

Operativo sanitario

Incendio en San Martín: una mujer sufrió graves quemaduras y fue trasladada en helicóptero