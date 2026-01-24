Fuerte tormenta eléctrica con granizo y viento afectó al Gran Mendoza

El temporal se desató durante la noche del viernes y provocó calles anegadas, cortes de energía, daños materiales y la suspensión de actividades, entre ellas un partido de la Liga Profesional en el estadio Bautista Gargantini.

Una intensa tormenta eléctrica con caída de granizo, lluvia torrencial y fuertes ráfagas de viento golpeó con dureza al Gran Mendoza durante la noche del viernes. El fenómeno dejó como saldo múltiples complicaciones en distintos puntos de la provincia, entre ellas cortes de energía, viviendas afectadas y eventos suspendidos.

El núcleo más violento del temporal se registró cerca de las 23 y tuvo una duración aproximada de 30 minutos, aunque la actividad eléctrica ya se manifestaba desde horas previas en el cielo mendocino.

¿Qué consecuencias dejó la tormenta en el Gran Mendoza?

La magnitud del suceso generó anegamientos en calles y avenidas, además de interrupciones en el suministro eléctrico en varios sectores. También se reportaron árboles, postes y cables caídos, lo que complicó la circulación y obligó a la intervención de los equipos de emergencia.

Defensa Civil informó que hasta las 22:30 se habían contabilizado 49 intervenciones en distintos departamentos de la provincia, mientras continuaba el relevamiento de daños en las zonas más afectadas.

¿Por qué se suspendió el partido entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán?

El temporal obligó a la interrupción del encuentro entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán en el estadio Bautista Gargantini. Según se informó, un corte de luz general provocado por el granizo y la tormenta dejó sin energía al estadio en el inicio del segundo tiempo.

Ante esta situación, los planteles se refugiaron en los vestuarios y los espectadores buscaron resguardo en los sectores techados del estadio. El árbitro supeditó la reanudación del partido al funcionamiento del grupo electrógeno, el cese de la actividad eléctrica y la revisión del estado del campo de juego.

¿Qué daños se registraron en la provincia?

De acuerdo al reporte preliminar de Defensa Civil, se registraron al menos 30 viviendas con filtraciones de techo en Uspallata. Además, se produjeron desbordes de arroyos y badenes sobre la Ruta 7 y la Ruta 40.

En departamentos como San Rafael y Las Heras se reportó una importante cantidad de árboles, postes y cables caídos, como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento y la caída de granizo.

Las autoridades provinciales y municipales continúan con las tareas de relevamiento y asistencia en las zonas alcanzadas por el núcleo más intenso de la tormenta.