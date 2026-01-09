Gimnasia y Esgrima ajusta detalles para la Liga Profesional y suma refuerzos

Con seis incorporaciones confirmadas y amistosos programados en Buenos Aires, Gimnasia y Esgrima avanza con la preparación de cara a su estreno en la Liga Profesional, donde visitará a Central Córdoba por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Gimnasia y Esgrima continúa con su puesta a punto para el esperado debut en la Liga Profesional. El equipo dirigido por Ariel Broggi ya tiene definidos seis refuerzos y encara la segunda parte de la pretemporada, mientras se prepara para enfrentar a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

¿Cómo avanza la preparación de Gimnasia y Esgrima?

El plantel ya inició la segunda etapa de los trabajos de entrenamiento bajo la supervisión del entrenador Ariel Broggi. Además, el cuerpo técnico planificó una serie de partidos amistosos que se disputarán en Buenos Aires durante la próxima semana.

¿Qué amistosos tiene programados el Lobo mendocino?

Los encuentros ya confirmados son:

12 de enero: Gimnasia y Esgrima vs. Excursionistas, equipo de la Primera B Metropolitana

Gimnasia y Esgrima vs. Tigre, club consolidado en la máxima categoría del fútbol argentino

¿Cuáles son los refuerzos confirmados de Gimnasia y Esgrima?

El conjunto mensana sumó seis incorporaciones para afrontar la temporada:

Defensores: Luciano Paredes, Juan José Franco y Exequiel Muñoz

Luciano Paredes, Juan José Franco y Exequiel Muñoz Arquero: Santiago Roggero

Santiago Roggero Volantes: Esteban Fernández y Nicolás Linares

¿Habrá más incorporaciones antes del inicio del torneo?

Desde el club no descartan nuevas llegadas. El nombre que más fuerte suena para reforzar el ataque es el del delantero Santiago Fernández, cuya situación podría definirse en los próximos días.