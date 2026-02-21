Noticias Mendoza

Torneo Apertura 2026

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: aplausos sin puntos y el dilema de sostenerse

Gimnasia y Esgrima de Mendoza volvió a caer 1-0, esta vez ante Gimnasia de La Plata, y repitió la sensación que ya había dejado frente a San Lorenzo: hizo méritos suficientes, pero se quedó con las manos vacías. En el arranque de la Liga Profesional 2026, el equipo de Ariel Broggi suma seis puntos y doce perdidos, una ecuación que obliga a reaccionar rápido para no comprometer la permanencia.

Los aplausos finales en el estadio Víctor Legrotaglie marcaron una tendencia emocional clara para el hincha que reconoció el esfuerzo del actual plantel de primera de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Pero la tabla no premia intenciones. Para un recién ascendido, cada fecha es determinante.

¿Por qué Gimnasia y Esgrima volvió a perder sin merecerlo?

El análisis del partido repite un patrón que se consolida en la Liga Profesional 2026: equipos que priorizan el orden defensivo por sobre el riesgo ofensivo.

Tanto San Lorenzo como Gimnasia y Esgrima La Plata aplicaron una receta similar ante el “mensana”: bloque medio bajo, laterales proyectados con criterio y delanteros que retroceden rápidamente si se pierde la posesión.

El resultado fue idéntico en ambos casos: 1-0 en contra para Gimnasia y Esgrima de Mendoza, pese a haber generado situaciones y dominar tramos del juego.

En esta Liga, el miedo a perder parece superar la ambición de ganar. El que golpea primero, se repliega. Y el que propone, muchas veces paga caro su falta de eficacia.

¿Cómo impacta esta racha en la tabla y el promedio?

Con seis puntos obtenidos y doce perdidos en el primer tercio del Torneo Apertura, el margen de error se achica.

Para un equipo recién ascendido, el promedio es una variable sensible. Cada derrota tiene un peso específico mayor que para un club consolidado en la categoría.

La goleada 4-0 sufrida ante Unión de Santa Fe fue el único partido donde la diferencia fue clara. En las otras tres caídas —incluida la frente a Talleres de Córdoba— el Lobo compitió de igual a igual.

Pero competir no alcanza si no se traduce en puntos.

¿Qué busca Ariel Broggi en este proceso de construcción?

El entrenador Ariel Broggi sostiene un método de ensayo y error. Cambios en la formación inicial, variantes durante el partido y ajustes tácticos constantes muestran que el equipo aún está en etapa de búsqueda.

En el último encuentro realizó tres modificaciones consecutivas en el complemento, intentando encontrar mayor profundidad y eficacia.

Broggi sabe que el equipo necesita:

  • Consolidar un once base.
  • Mejorar la eficacia en el área rival.
  • Sostener la intensidad durante los 90 minutos.
  • Transformar el dominio territorial en goles.

El problema no parece ser la propuesta, sino la contundencia.

¿Qué se juega el Lobo en los próximos partidos?

El calendario no da respiro. Los próximos compromisos serán pruebas de fuego:

  • Independiente en el Víctor Legrotaglie.
  • Boca Juniors en La Bombonera.

Ambos rivales funcionan como “metro patrón” para medir el verdadero nivel del equipo.

Si logra sumar ante estos históricos, el envión anímico podría ser decisivo. Si no, la presión aumentará.

¿Alcanzan los aplausos para sostener la categoría?

El reconocimiento del público es un respaldo importante en lo emocional. Pero la permanencia en Primera División exige números.

Gimnasia y Esgrima logró el ascenso tras un esfuerzo enorme. Ahora enfrenta el desafío más complejo: consolidarse en la élite del fútbol argentino.

El dilema es claro:

  • Seguir apostando al crecimiento progresivo.
  • O acelerar decisiones para asegurar resultados inmediatos.

El Lobo está en construcción y eso es evidente. Pero el torneo avanza y el punto de inflexión parece acercarse.

Definir el once ideal será el primer paso para estabilizar el rendimiento. Porque en la Liga Profesional 2026 no alcanza con jugar bien: hay que sumar.

Y el momento de empezar es ahora.

