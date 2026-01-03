Noticias Mendoza

Gimnasia y Esgrima sumó a Esteban Fernández para la temporada 2026

El volante ofensivo Esteban Javier Fernández se convirtió en nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima para afrontar la temporada 2026 de la Liga Profesional. Llega a préstamo desde Arsenal de Sarandí.

Gimnasia y Esgrima confirmó la incorporación del volante ofensivo Esteban Javier Fernández, quien se suma al plantel del Lobo como refuerzo para la temporada 2026 de la Liga Profesional. El futbolista, de 23 años, llega a préstamo desde Arsenal de Sarandí, con opción de compra.

¿Quién es Esteban Fernández, el nuevo refuerzo de Gimnasia?

Esteban Javier Fernández es un mediocampista ofensivo formado en las divisiones inferiores de River Plate. A lo largo de su carrera también tuvo un paso por Newell’s, antes de llegar a Arsenal de Sarandí.

¿Cómo llega Esteban Fernández a Gimnasia y Esgrima?

El jugador arribó al Lobo mediante un préstamo por un año, con opción de compra, y será parte del plantel que afrontará la temporada 2026 de la Liga Profesional.

