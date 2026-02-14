Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
1 a 1 en el Gambarte

Godoy Cruz empató con Ciudad Bolívar en el debut de la Primera Nacional

Godoy Cruz Antonio Tomba igualó 1 a 1 ante Ciudad Bolívar en el estadio Feliciano Gambarte por la primera fecha de la Primera Nacional, zona A. Guillermo Sánchez abrió el marcador para la visita y Vicente Poggi selló el empate en el tramo final.

Godoy Cruz Antonio Tomba comenzó su camino en la Primera Nacional con un empate 1 a 1 frente a Ciudad de Bolívar, en un partido disputado en el estadio Estadio Feliciano Gambarte.

El equipo mendocino mostró pasajes de buen juego, especialmente en el primer tiempo, pero volvió a evidenciar problemas de profundidad y definición. La visita fue de menor a mayor y golpeó en el complemento, aunque el Tomba reaccionó con orgullo deportivo para rescatar un punto ante su gente.

¿Cómo fue el primer tiempo entre Godoy Cruz y Ciudad Bolívar?

Godoy Cruz asumió el protagonismo desde el arranque. A los 1 minutos, Matías Ramírez probó desde afuera del área tras una buena jugada colectiva, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

El conjunto local manejó la pelota y buscó lastimar con centros al área, pero le faltó claridad en los metros finales. Nicolás Fernández tuvo una de las más claras con un cabezazo que pasó cerca del segundo palo.

Ciudad Bolívar, por su parte, apostó al orden defensivo y a salir rápido cuando recuperaba. Sin embargo, le costó sostener la posesión y terminó el primer tiempo replegado, resistiendo el asedio del Tomba.

La etapa inicial se cerró sin goles, pero con mejores sensaciones para el equipo mendocino.

¿Qué cambió en el segundo tiempo y cómo llegaron los goles?

En el complemento, Ciudad Bolívar salió decidido a presionar alto y adelantó sus líneas. Esa postura complicó la salida de Godoy Cruz y generó mayor fricción en el mediocampo.

A los 13 minutos llegó el golpe visitante: Guillermo Sánchez aprovechó una acción ofensiva y definió para poner el 1 a 0.

Con la desventaja, el clima se tensó en el Gambarte. El entrenador Mariano Toedtli movió el banco en busca de respuestas y el equipo ganó frescura en ataque.

Godoy Cruz insistió y tuvo situaciones claras, aunque falló en la puntada final. Hasta que a los 40 minutos, tras un doble remate en el área, Vicente Poggi capturó el rebote y marcó el 1 a 1 definitivo.

El árbitro Juan Pafundi adicionó 6 minutos, pero el marcador no volvió a moverse.

¿Cómo formaron Godoy Cruz y Ciudad Bolívar?

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría, Juan Morán; Vicente Poggi, Mariano Santiago, Tomás Pozzo, Nicolás Fernández, Matías Ramírez y Martín Pino.
DT: Mariano Toedtli.

Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti; Ezequiel Navarro, Emanuel Cuello, Agustín Paredes, Elías Martínez; Brian Quintana, Guillermo Sánchez, Nahuel Yeri, Arnaldo González, Tomás Rambert y Khalil Caraballo.
DT: Diego Funes.

¿Qué deja este empate para Godoy Cruz?

El punto suma en lo estadístico, pero deja sensaciones mixtas. El equipo mostró intención y volumen de juego, aunque deberá mejorar su eficacia si pretende ser protagonista en la zona A.

El próximo compromiso será clave para confirmar si el empate en el debut fue solo un traspié lógico del inicio o una señal de aspectos a corregir.

También puedes leer

Egresada de la UNCuyo

Paula Medina, la mendocina finalista para diseñar el afiche oficial de las Fêtes de Bayonne 2026

Congreso de la Nación

Reforma laboral: el oficialismo acelera en Diputados para aprobarla antes del 1 de marzo

Comicios municipales

Elecciones 2026 en Mendoza: encuestas marcan escenarios abiertos en Maipú y San Rafael

Jóvenes y adultos

Mendoza aprobó la modalidad a distancia para terminar el Secundario: cómo funciona

1 a 1 en el Gambarte

Godoy Cruz empató con Ciudad Bolívar en el debut de la Primera Nacional

Elecciones 2026

Matías Stevanato se posiciona en Maipú y crece como posible gobernador de Mendoza

Te puede interesar

Categorías formativas

Real del Padre aporta más de 80 jóvenes a la Copa de Oro de la Federación Mendocina de Básquet

Egresada de la UNCuyo

Paula Medina, la mendocina finalista para diseñar el afiche oficial de las Fêtes de Bayonne 2026

Congreso de la Nación

Reforma laboral: el oficialismo acelera en Diputados para aprobarla antes del 1 de marzo

Comicios municipales

Elecciones 2026 en Mendoza: encuestas marcan escenarios abiertos en Maipú y San Rafael

Jóvenes y adultos

Mendoza aprobó la modalidad a distancia para terminar el Secundario: cómo funciona

1 a 1 en el Gambarte

Godoy Cruz empató con Ciudad Bolívar en el debut de la Primera Nacional

Elecciones 2026

Matías Stevanato se posiciona en Maipú y crece como posible gobernador de Mendoza

Inseguridad vial

Violento choque en San Martín, Mendoza: un hombre quedó en grave estado y fue trasladado al Perrupato

100 % de efectividad

Amigos Fútbol Club, campeón invicto del Torneo Mega Dorada +50

Verano 2026

Controles náuticos en Mendoza: temporada sin víctimas fatales e infracciones de hasta $5 millones

En el Gambarte

Godoy Cruz Antonio Tomba debuta en la Primera Nacional tras 17 años de permanencia

Fin de semana largo

Carnaval en Ciudad de Mendoza: agenda completa con vino, turismo e historias bajo las estrellas

Delincuencia juvenil

Baja de imputabilidad: Lourdes Arrieta apoyó la edad en 14 y defendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

"Mentira deliberada"

Ulpiano Suarez respaldó a Cornejo tras la denuncia por la viralización de un video

Organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de jubilados protagonizaron disturbios en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado debatía la reforma laboral. Hubo lanzamiento de bombas Molotov y la Policía respondió con hidrantes y balas de goma.
Reforma laboral

Incidentes en el Congreso: manifestantes tiraron el vallado y hubo enfrentamientos

Obra de 5 mil metros

Agua potable en Villa Atuel: 45 familias de La Izuelina tendrán red domiciliaria

Medición oficial en duda

Pobreza en Argentina: un estudio privado estima 33,2% en el tercer trimestre de 2025

Infracciones viales

Guaymallén multa a quienes circulen en contramano por las laterales del Acceso Este

Ciudad de Mendoza

Mundial de la Hamburguesa en Mendoza: cuándo es y dónde se realiza la segunda edición

Costo de vida

En enero, una familia en Mendoza necesitó más de $1,2 millones para no ser pobre