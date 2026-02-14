Godoy Cruz empató con Ciudad Bolívar en el debut de la Primera Nacional

Godoy Cruz Antonio Tomba igualó 1 a 1 ante Ciudad Bolívar en el estadio Feliciano Gambarte por la primera fecha de la Primera Nacional, zona A. Guillermo Sánchez abrió el marcador para la visita y Vicente Poggi selló el empate en el tramo final.

Godoy Cruz Antonio Tomba comenzó su camino en la Primera Nacional con un empate 1 a 1 frente a Ciudad de Bolívar, en un partido disputado en el estadio Estadio Feliciano Gambarte.

El equipo mendocino mostró pasajes de buen juego, especialmente en el primer tiempo, pero volvió a evidenciar problemas de profundidad y definición. La visita fue de menor a mayor y golpeó en el complemento, aunque el Tomba reaccionó con orgullo deportivo para rescatar un punto ante su gente.

¿Cómo fue el primer tiempo entre Godoy Cruz y Ciudad Bolívar?

Godoy Cruz asumió el protagonismo desde el arranque. A los 1 minutos, Matías Ramírez probó desde afuera del área tras una buena jugada colectiva, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

El conjunto local manejó la pelota y buscó lastimar con centros al área, pero le faltó claridad en los metros finales. Nicolás Fernández tuvo una de las más claras con un cabezazo que pasó cerca del segundo palo.

Ciudad Bolívar, por su parte, apostó al orden defensivo y a salir rápido cuando recuperaba. Sin embargo, le costó sostener la posesión y terminó el primer tiempo replegado, resistiendo el asedio del Tomba.

La etapa inicial se cerró sin goles, pero con mejores sensaciones para el equipo mendocino.

¿Qué cambió en el segundo tiempo y cómo llegaron los goles?

En el complemento, Ciudad Bolívar salió decidido a presionar alto y adelantó sus líneas. Esa postura complicó la salida de Godoy Cruz y generó mayor fricción en el mediocampo.

A los 13 minutos llegó el golpe visitante: Guillermo Sánchez aprovechó una acción ofensiva y definió para poner el 1 a 0.

Con la desventaja, el clima se tensó en el Gambarte. El entrenador Mariano Toedtli movió el banco en busca de respuestas y el equipo ganó frescura en ataque.

Godoy Cruz insistió y tuvo situaciones claras, aunque falló en la puntada final. Hasta que a los 40 minutos, tras un doble remate en el área, Vicente Poggi capturó el rebote y marcó el 1 a 1 definitivo.

El árbitro Juan Pafundi adicionó 6 minutos, pero el marcador no volvió a moverse.

¿Cómo formaron Godoy Cruz y Ciudad Bolívar?

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría, Juan Morán; Vicente Poggi, Mariano Santiago, Tomás Pozzo, Nicolás Fernández, Matías Ramírez y Martín Pino.

DT: Mariano Toedtli.

Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti; Ezequiel Navarro, Emanuel Cuello, Agustín Paredes, Elías Martínez; Brian Quintana, Guillermo Sánchez, Nahuel Yeri, Arnaldo González, Tomás Rambert y Khalil Caraballo.

DT: Diego Funes.

¿Qué deja este empate para Godoy Cruz?

El punto suma en lo estadístico, pero deja sensaciones mixtas. El equipo mostró intención y volumen de juego, aunque deberá mejorar su eficacia si pretende ser protagonista en la zona A.

El próximo compromiso será clave para confirmar si el empate en el debut fue solo un traspié lógico del inicio o una señal de aspectos a corregir.