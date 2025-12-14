Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

En una jornada electoral con alta participación, los socios de Godoy Cruz Antonio Tomba votaron y consagraron a José Mansur como nuevo presidente del club. La lista Unidad Tombina se impuso sobre las otras dos agrupaciones.

Godoy Cruz Antonio Tomba atravesó una jornada democrática clave en la que sus socios se expresaron en las urnas y definieron el futuro institucional del club. José Mansur fue elegido como presidente para el período 2025–2029, tras imponerse con la lista Unidad Tombina en las elecciones realizadas este sábado.

José Mansur: “Volver a Primera es la prioridad absoluta”

¿Qué lista ganó las elecciones en Godoy Cruz?

La lista Unidad Tombina, encabezada por José Mansur, fue la ganadora del proceso electoral. La fórmula se completa con Fernando Muñoz como vicepresidente primero y Mariano Buenanueva como vicepresidente segundo.

¿Qué otras agrupaciones participaron de la elección?

Mansur compitió contra otras dos listas:

  • Fuerza Tombina, encabezada por Alejandro Chapini.
  • Primero Godoy Cruz, con Adrián Sajú como candidato a presidente.

¿Cuántos socios estaban habilitados para votar?

El padrón electoral blanquiazul estuvo conformado por 1919 socios plenos con derecho a voto. La votación se desarrolló en cuatro mesas, con urnas supervisadas por personal que cumple funciones en el Instituto Godoy Cruz.

¿Cómo fue la participación durante la jornada electoral?

Desde la apertura de las urnas, los socios comenzaron a acercarse al club para emitir su voto. Ya cerca del mediodía, una parte importante del electorado había participado, reflejando una jornada ordenada y con buena concurrencia.

¿Cuál será el primer objetivo de la gestión de José Mansur?

En los días previos a las elecciones, Mansur había adelantado que, en caso de imponerse, el principal objetivo de su gestión será lograr el regreso de Godoy Cruz a la máxima categoría en 2026, luego del descenso a la Primera Nacional en una temporada marcada por bajos rendimientos deportivos.

También puedes leer

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

Rentabilidad en baja

Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

Te puede interesar

Contribuyentes en alerta

Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

Rentabilidad en baja

Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

Las Heras

Se incendió una casa: dos personas heridas, entre ellas una mujer embarazada

Estudio del Conicet

El arbolado urbano de Mendoza reduce hasta 17 decibelios el ruido del tránsito

Con cáscaras de frutas

Mallas biodegradables para reemplazar las plásticas en el agro mendocino

Mercado laboral

Alarma salarial: el 72% de los trabajadores gana menos que la canasta básica

Actividad comercial

Ventas navideñas 2025 en Mendoza: los juguetes lideran la demanda

Junto a ONU y EEUU

Mendoza impulsa una estrategia regional contra el narcotráfico en cárceles

Prisión efectiva

Condenaron a Carolina Loncarich por impedir el vínculo de su hijo con el padre

Ciudad de Mendoza

Denuncian represión en la protesta contra San Jorge y convocan a un ruidazo

Protesta el 18 de diciembre

La CGT rompe la tregua con el Gobierno y anuncia una masiva movilización

Maipú

Grave denuncia por abuso sexual: una niña de cinco permanece internada

Estado del tiempo

Fin de semana en Mendoza: Zonda, tormentas y descenso de temperatura

Boxeo

Todo listo para la acción en el Cuna de Campeones V

Boxeo

Junín se prepara para vivir una prometedora cartelera internacional