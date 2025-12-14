Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

En una jornada electoral con alta participación, los socios de Godoy Cruz Antonio Tomba votaron y consagraron a José Mansur como nuevo presidente del club. La lista Unidad Tombina se impuso sobre las otras dos agrupaciones.

Godoy Cruz Antonio Tomba atravesó una jornada democrática clave en la que sus socios se expresaron en las urnas y definieron el futuro institucional del club. José Mansur fue elegido como presidente para el período 2025–2029, tras imponerse con la lista Unidad Tombina en las elecciones realizadas este sábado.

¿Qué lista ganó las elecciones en Godoy Cruz?

La lista Unidad Tombina, encabezada por José Mansur, fue la ganadora del proceso electoral. La fórmula se completa con Fernando Muñoz como vicepresidente primero y Mariano Buenanueva como vicepresidente segundo.

¿Qué otras agrupaciones participaron de la elección?

Mansur compitió contra otras dos listas:

Fuerza Tombina , encabezada por Alejandro Chapini.

, encabezada por Alejandro Chapini. Primero Godoy Cruz, con Adrián Sajú como candidato a presidente.

¿Cuántos socios estaban habilitados para votar?

El padrón electoral blanquiazul estuvo conformado por 1919 socios plenos con derecho a voto. La votación se desarrolló en cuatro mesas, con urnas supervisadas por personal que cumple funciones en el Instituto Godoy Cruz.

¿Cómo fue la participación durante la jornada electoral?

Desde la apertura de las urnas, los socios comenzaron a acercarse al club para emitir su voto. Ya cerca del mediodía, una parte importante del electorado había participado, reflejando una jornada ordenada y con buena concurrencia.

¿Cuál será el primer objetivo de la gestión de José Mansur?

En los días previos a las elecciones, Mansur había adelantado que, en caso de imponerse, el principal objetivo de su gestión será lograr el regreso de Godoy Cruz a la máxima categoría en 2026, luego del descenso a la Primera Nacional en una temporada marcada por bajos rendimientos deportivos.