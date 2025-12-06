José Mansur: “Volver a Primera es la prioridad absoluta”

En una entrevista con Radio Jornada, José Mansur aseguró que Godoy Cruz está en condiciones de “ponerse de pie de inmediato” si vuelve a asumir la presidencia. Habló de las elecciones del 14 de diciembre, del proyecto deportivo, de la situación económica y del camino para regresar a la máxima categoría.

El dirigente José Mansur anticipó que Godoy Cruz encarará un proceso inmediato de recuperación si vuelve a conducir el club, con un objetivo central e innegociable: regresar a Primera División. Lo dijo en una extensa charla con Ídolos y Anónimos (Radio Jornada 91.9), donde también confirmó que competirán tres listas y que el padrón podría ampliarse cuando se regularicen cuotas pendientes.

¿Qué dijo Mansur sobre su regreso y las elecciones en Godoy Cruz?

Mansur afirmó que el Tomba “se va a poner de pie de inmediato” si regresa a la presidencia. Confirmó que hay tres listas oficializadas para las elecciones del 14 de diciembre y que el padrón ronda los 1.400 socios plenos, con posibilidad de ampliarse en caso de ponerse al día.

¿Cuál es su principal prioridad deportiva?

“Volver a Primera es la prioridad absoluta. Vamos a luchar a morir para lograrlo”, reafirmó el dirigente, dejando en claro el rumbo deportivo que plantea para su retorno.

¿Qué explicó sobre su rol en el último año y las internas?

Aseguró que tuvo muy poca participación en las decisiones deportivas del último año y negó la existencia de conflictos internos. Reconoció diferencias con Alejandro Chapini, pero indicó que se resolverán “cara a cara”. Además, desligó del descenso a la AFA y al gobernador Alfredo Cornejo, aunque admitió que el contexto político no ayudó. También recordó su buena relación con Claudio Tapia y que en su gestión el club recuperó puntos en dos oportunidades.

¿Cómo impactará la situación económica en el club?

Mansur anticipó un año complejo: Godoy Cruz perderá alrededor de 300 millones de pesos mensuales en ingresos por derechos de TV. Pese a ello, garantizó que no habrá recortes de personal y sostuvo que el club “está obligado a volver a Primera”.

¿Ya tiene definido al nuevo técnico?

Confirmó que el entrenador ya está elegido, que viajó dos veces a Mendoza y analizó el plantel, aunque su nombre recién se revelará tras las elecciones. Destacó, además, su “excelente” relación con Cristian Bragarnik, con quien planificará los refuerzos. Señaló que el club tiene un patrimonio importante en juveniles, aunque será necesario vender alguno: “Nadie se llevará futbolistas por prepo”.

¿Qué respondió sobre los temas sensibles: apuestas, negociados y Oldrá?

Negó negociados, defendió el accionar del club en el caso de apuestas y aseguró que revisará todo lo necesario si vuelve al cargo. Recalcó que jamás tuvo problemas con el Gato Oldrá y que siempre estuvo “de su lado”. También recordó que el proyecto del nuevo estadio comenzó en su gestión y que dejó “el 100% del dinero” depositado para su construcción.

¿Cómo será su propuesta institucional?

Su lista estará compuesta por 39 integrantes, con Fernando Muñoz y Mariano Buenanueva como vicepresidentes, y con su hijo Gaspar como vocal suplente. Prometió profesionalizar todas las áreas del club y aseguró que la pretemporada ya está organizada: “El lunes estará el entrenador en Mendoza y todo el staff tiene el plan de trabajo”.

¿Cuál fue su mensaje final para los socios?

Mansur pidió una participación masiva en las elecciones: “Ojalá vayan los 1.300 socios habilitados”. Además, repasó anécdotas de su trayectoria, destacó cómo el crecimiento personal y familiar lo volvió más comunicativo y cerró con una definición contundente: “Gestión, dedicación, empatía, valores y humildad: eso queremos recuperar”.