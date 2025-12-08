Noticias Mendoza

Gonzalo Antolín se ilusiona con dar el salto a la Clase 3 del TN en 2026?

El piloto sanrafaelino analiza dejar la Clase 2 del Turismo Nacional y sumarse a la competitiva Clase 3, luego del duro final de campeonato vivido en Mendoza. Mientras reacomoda su estructura deportiva, ya confirmó que evalúa seriamente el salto y que su actual Peugeot 208 tendrá nuevo piloto en 2026.

El cierre del campeonato de la Clase 2 del TN APAT en Mendoza dejó a Gonzalo Antolín con una herida deportiva fuerte, pero también con una certeza: es momento de pensar en lo que viene. Y lo que viene podría ser grande. El mendocino confirmó que analiza competir en la Clase 3 a partir del año 2026, la categoría más exigente del país, mientras define cómo reorganizar su equipo.

Gonzalo Antolín buscará el título de la Clase 2 del Turismo Nacional

¿Qué dijo Antolín sobre su posible llegada a la Clase 3?

“Estoy analizando pasarme a la Clase 3. Si mi hermano arma un motor, correré en otro equipo porque hoy no tenemos el tiempo ni los recursos para construir un auto nuevo”, expresó en diálogo con Dial Radio TV.

Esa movida implicaría que, si da el salto, sería por fuera de su propia estructura, con su hermano Matías a cargo del motor.

¿Quién manejará el Peugeot 208 de Antolín en 2026?

Mientras evalúa su futuro, el equipo ya definió un cambio clave: Martín Leston será el nuevo piloto del Peugeot 208 el próximo año.
En paralelo, Juan Kreitz continuará con el otro vehículo del team que lidera Daniel Antolín.

¿Qué pasó en la última fecha que lo dejó sin chances de ser campeón?

Antolín llegó a la fecha final con firmes posibilidades de pelear el título. Había tenido un fin de semana ideal: se quedó con la clasificación y ganó su serie, lo que le permitió sumar puntos valiosos para tomar distancia en el campeonato.

Pero todo se desplomó apenas a seis vueltas de iniciada la final. El motor del Peugeot 208 se detuvo sin aviso y lo dejó sin opciones de luchar por la corona.

“La tristeza es infinita, pero el balance es excelente. En este deporte se gana y se pierde, y yo estaba preparado para ambos escenarios”, explicó.
Luego agregó: “Corrí 27 carreras con el 208 y solo rompí dos motores. Esta vez tocó en el peor momento, pero no hay nada que reprochar”.

¿Qué balance dejó su temporada y qué espera para 2026?

Pese al golpe en un Autódromo Ciudad de San Martín colmado y con la ilusión local por un campeón mendocino, Antolín cerró el año en el cuarto puesto del ranking anual.

Ahora, con la frustración todavía fresca, ya mira hacia adelante. Y el rumbo parece marcado: la Clase 3 aparece en el horizonte como su próximo desafío.

